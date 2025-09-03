Bolivia. Perché tutti meritano di essere chiamati per nome

Tre neonati del centro Niño Jesús di La Paz hanno finalmente ottenuto il certificato di nascita grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi. Amici dei Bambini: un passo semplice ma fondamentale per cominciare a crescere con dignità
Attraverso il sostengo garantito dal progetto Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi. Amici dei Bambini, tre neonati accolti nel centro Niño Jesús di La Paz hanno finalmente ottenuto il loro certificato di nascita. Un traguardo che, se può sembrare scontato, in realtà non lo è affatto e rappresenta l’inizio di una vita piena di diritti.
Senza nome
Molti bambini, infatti, arrivano al sistema di protezione senza un nome proprio, registrati solo come “NN”: un acronimo freddo e doloroso che li priva, fin dall’inizio, di un elemento fondamentale della propria identità. Essere chiamati per nome significa avere un punto di riferimento affettivo, riconoscersi ed essere riconosciuti.
Con la registrazione ufficiale, i neonati non solo entrano nel sistema anagrafico, ma acquisiscono la possibilità di esistere agli occhi dello Stato e della società: possono accedere a servizi come il Seguro Universal de Salud (SUS), godere di protezione legale e, soprattutto, crescere con dignità e amore.
Molto più di un pezzo di carta
Tutto questo è reso possibile dall’impegno dei sostenitori di Ai.Bi., che con fiducia trasformano piccoli gesti in grandi conquiste. Ogni certificato di nascita ottenuto non è solo un documento, ma l’inizio di una storia nuova, un seme di speranza che comincia a germogliare. Perché dietro ogni nome appena scritto c’è una vita che prende forma, un futuro che si apre.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 30 bambini tra gli 0 e i 6 anni dell’orfanotrofio Niño Jesús pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.