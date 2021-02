Cina. Affrontare le difficoltà che il Covid sta causando è ancora più difficile se non si può contare sull’amore di una famiglia

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La pandemia ha dettato nuovi stili di vita e imposto restrizioni non sempre facili da capire, soprattutto dai bambini. Grazie al Sostegno a Distanza, i piccoli ospiti della casa di accoglienza Vittorino Colombo sono coccolati e aiutati dalle loro tate a superare questo difficile momento

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

La Casa di Accoglienza Vittorino Colombo di Xi’An, in Cina, è stata fondata da Ai.Bi. nel 2012 allo scopo di dare un aiuto concreto ed efficace ai bambini affetti da disabilità provenienti dall’Istituto di Assistenza all’Infanzia della città di Xi’An. Esempio virtuoso di accoglienza di tipo familiare, la Casa è specializzata in interventi di recupero di bambini abbandonati con problemi di salute e ospita, contemporaneamente, fino a 8 bambini con diverse patologie. Il benessere dei minori accolti è garantito dalla professionalità e dedizione di quattro baby-sitter, due educatori ed un’infermiera specializzata, il tutto all’interno di un ambiente familiare costruito a misura di bambino. Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. garantisce a ciascun bambino accolto visite specialiste, diagnosi mediche esaustive che agevolano l’incontro con una famiglia adottiva, piani terapeutici e percorsi riabilitativi per aiutarli ad acquisire maggior autonomia e a svolgere, come ogni altro bambino della loro età, attività quotidiane semplici: mangiare, vestirsi, lavarsi, giocare e frequentare la scuola.

Durante la prima ondata del Covid 19, le tate della Casa di Accoglienza erano riuscite a distrarre e tenere impegnati i bimbi con l’acquisto di tappetini e palloni per fare esercizi di ginnastica. Già dopo pochi giorni però la voglia di stare all’aria aperta era molto sentita dai piccoli ospiti che volevano portare i palloni fuori e giocare in giardino. Poiché anche a Xi’an sono stati vietati spostamenti non necessari a causa del nuovo insorgere di casi di Covid, le tate hanno dovuto cercare nuovamente di tenere i bimbi in casa il più possibile ed è così che Tata Liu ha avuto l’idea di iscriversi ad un canale online di corsi gratuiti, trovando un corso di ginnastica per bambini. Nate per aiutare i genitori a far fare movimento ai piccoli, le lezioni tengono occupati i bambini almeno per un’oretta, riuscendo a scaricare un po’ di energie e facendo esercizio in casa e non fuori all’aria aperta. Le tate sono felici di aver trovato una nuova attività che possa coinvolgere i bambini ma sperano vivamente che, dopo il capodanno cinese, l’asilo ricominci regolarmente perché è importante che si ritrovi la normale routine.

Molti sono stati, nell’arco degli anni, i bambini che hanno beneficiato delle cure offerte nella casa di accoglienza Vittorino Colombo ma tanto ancora si può fare. Non restare a guardare, attiva un Sostegno a Distanza in Cina.