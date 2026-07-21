Repubblica Democratica del Congo. Adozione a Distanza. Proteggere oggi per costruire il domani

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Grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”, i minori ricevono informazioni corrette, formazione pratica e strumenti essenziali per affrontare l’epidemia di Ebola

Lottare contro un’epidemia significa, prima di tutto, fornire alle comunità gli strumenti per difendersi.

Proprio per questo, in Repubblica Democratica del Congo, per fronteggiare al meglio la minaccia sanitaria derivante dall’epidemia del virus Ebola e fornire a tutti i minori accolti all’interno degli orfanotrofi FED e SODAS sostenuti da Ai.Bi., gli strumenti per difendersi dal contagio, dalla regolare ripresa delle attività l’équipe medica e psicosociale ha organizzato dei briefing d’emergenza insieme agli educatori, agli operatori volontari e alle ragazze e i ragazzi accolti presso i centri.

Tutti si sono messi al lavoro per divulgare e comprendere le nozioni scientifiche essenziali sul virus, smentendo le false notizie e le credenze mistiche che purtroppo circolano ancora su questa malattia.

Virus Ebola. Conoscere per difendersi al meglio

I minori hanno imparato a riconoscere i sintomi premonitori del virus e a comprendere l’importanza fondamentale dell’isolamento precoce in caso di sospetto. Questi incontri sono diventati anche uno spazio prezioso di dialogo per rispondere ai dubbi concreti nati dalla vita quotidiana dei ragazzi all’interno dell’orfanotrofio, con l’équipe psico-sociale pronta ad ascoltare e incoraggiare. Si è parlato, ad esempio, della necessità di modificare temporaneamente alcune abitudini culturali radicate, come il darsi la mano quando ci si saluta, spiegando con delicatezza il valore di queste precauzioni momentanee.

La prevenzione, però, non si basa solo sulla teoria, ma soprattutto sui gesti quotidiani. Durante la sessione pratica, tutti si sono cimentati nell’apprendimento della corretta tecnica di lavaggio delle mani con acqua e sapone e nell’uso del termometro per il controllo della temperatura. Come raccomandato dai medici, gli orfanotrofi hanno subito adottato le misure di sicurezza, installando un dispositivo igenizzante all’ingresso e limitando le visite esterne per tutta la durata dell’epidemia.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Repubblica Democratica del Congo dal 2008 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.

Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?

Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Se vuoi aiutare anche tu i bambini degli orfanotrofi Lumiere du Monde, FED, SODAS di Goma, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.