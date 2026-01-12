Repubblica Democratica del Congo: “Mamma mia! Che Natale, quest’anno!”

Share Post Share Whatsapp Messenger

Feste e sorrisi per i bambini degli orfanotrofi FED e SODAS grazie al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”



Il Natale e l’anno nuovo sono stati celebrati con grande gioia presso i centri FED e SODAS. Le giornate di festa hanno coinvolto non solo i bambini accolti nei centri, ma anche quelli seguiti in famiglia e altri minori che vivono nelle zone vicine, ospitati da famiglie vulnerabili e invitati a condividere momenti di serenità e allegria.

Un contributo speciale

Per rendere speciali queste ricorrenze è stato garantito un contributo alimentare straordinario: pesce fresco, carne di manzo, patate e condimenti, insieme a riso, olio, farina e verdure per entrambi i centri. La partecipazione e la felicità dei bambini hanno reso queste festività indimenticabili. Anche questo è uno dei risultati garantiti dalla generosità di tutti i sostenitori del progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, che in vista del periodo di Natale spesso aggiungono una donazione ulteriore al sostegno che già garantiscono tutto l’anno. E la festa diventa per tutti più bella!

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?

Nonostante la situazione difficilissima dovuta agli scontri che non si placano, Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Se vuoi aiutare anche tu i 137 bambini degli orfanotrofi FED e SODAS di GOMA, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.