Covid: Pfizer via libera in USA per il vaccino per i ragazzi dai 12 ai 15 anni

Proseguono intanto i test per il vaccino per i bambini da 0 a 11 anni, che dovrebbe arrivare in autunno

Non si ferma la corsa di Pfizer verso l’obiettivo di trovare un vaccino anti-Covid per tutte le fasce d’età. Per gli over 16, il prodotto dell’azienda americana, sviluppato con la tedesca BioNTech è stato il primo ad essere autorizzato in USA ed Europa e, oggi, è uno dei più somministrati in tutto il mondo.

Arriva il via libera per la somministrazione del vaccino per i bambini da 12 a 15 anni

Nel frattempo, come già ampiamente documentato, i laboratori hanno continuato a portare avanti le ricerche sviluppando una versione del vaccino anche per i ragazzi adolescenti tra i 12 e i 15 anni: i test preliminari avevano mostrato un’efficacia addirittura del 100%, risultati che, infatti, hanno portato l’FDA (l’ente americano per i farmaci) nella giornata di lunedì 10 maggio (la notte tra il 10 e l’11 in Italia) a dare la tanto attesa autorizzazione alla somministrazione. Tutta la documentazione è già stata inviata anche all’EMA (Ente Europeo per i farmaci), che presumibilmente nelle prossime settimane dovrebbe autorizzare la somministrazione anche da questa parte dell’Oceano.

A settembre la richiesta di autorizzazione per il vaccino per i bambini da 0 a 11 anni

Ma le notizie non finiscono qui, perché, poco dopo, Pfizer ha fatto sapere di essere sulla buona strada anche per quanto riguarda i bambini più piccoli, tra 6 mesi e 11 anni. In questo caso le sperimentazioni sono ancora in corso, ma le aspettative sono buone e la previsione è quella di poter arrivare a chiedere alla FDA l’autorizzazione alla somministrazione d’emergenza verso il mese di settembre, con l’ok che potrebbe arrivare per novembre. Il nuovo anno, insomma, potrebbe portare in dote la copertura completa dei vaccini anti Covid per tutte le fasce d’età