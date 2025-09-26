Festa dei Nonni: un dono per abbracciare anche chi i nonni non li ha

Con la pergamena solidale Ai.Bi. puoi celebrare l’amore dei tuoi nonni e portare speranza ai bambini che non ne hanno, agli ultimi degli ultimi: le bambine e i bambini che sono stati abbandonati dai loro genitori
Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni, una ricorrenza speciale per dire grazie a chi, con amore e dedizione, rappresenta un punto fermo nelle vite di tantissime famiglie. Auguri a tutti i nonni, allora; pilastri silenziosi e preziosi, capaci di trasmettere valori, sorrisi e un affetto senza condizioni.
Quanto è bello e rassicurante sapere di avere accanto una nonna e un nonno pronti a farti sentire amato? Sono come angeli custodi (non a caso la ricorrenza cade proprio il giorno del calendario dedicato agli ngeli custodi): presenti, attenti, pronti a tendere la mano nei momenti di gioia e di difficoltà. Purtroppo, però, non tutti i bambini hanno questa fortuna. Molti piccoli, vittime di abbandono, crescono senza un punto di riferimento familiare, senza qualcuno che li accompagni a scuola, che rida con loro o che li consoli quando ne hanno bisogno.
La pergamena di Ai.Bi.
Per questo motivo, Ai.Bi. Amici dei Bambini propone un gesto semplice ma straordinario: scegliere la pergamena solidale dedicata alla Festa dei Nonni. Un regalo che vale doppio (o triplo). Da una parte, permette di esprimere alla nonna, al nonno o a entrambi insieme tutto l’affetto e la gratitudine che meritano; dall’altra, diventa un atto concreto di solidarietà, capace di portare sostegno ai bambini che non hanno nessuno al loro fianco.
Con la pergamena solidale, il tuo dono diventa un messaggio d’amore: un pensiero che scalda il cuore dei nonni e allo stesso tempo contribuisce a costruire per tanti bambini un futuro più sereno. È come essere, simbolicamente, un nonno per chi non ce l’ha: una presenza che conforta e protegge, proprio nel momento del bisogno.
Celebra anche tu il 2 ottobre con un regalo che lascia il segno.
Fai gli auguri ai tuoi nonni con una pergamena speciale.