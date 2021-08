Morire per adottare una bambina

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dopo tre mesi di ospedale è morto Enzop Galli, il papà della coppia di genitori che era rimasta bloccata in India per il Covid dopo aver adottato una bambina

La vicenda aveva, giustamente, ottenuto grande visibilità circa tre mesi fa, allorché una coppia di genitori adottivi fiorentina (di Campi Bisenzio) era rimasta bloccata in India a causa del Covid.

Erano i giorni in cui il Paese indiano era alle prese con un’ondata spaventosa di contagi. La coppia era ormai pronta per rientrare in Italia con la propria figlia adottiva, quando la mamma era stata trovata positiva al Covid. Ricoverata in condizioni igieniche precarie, finita in una stanza di ospedale senza assistenza, dalla cui finestra, scrisse, “vedevo le persone morire per terra, ammassate”, riuscì a rientrare in Italia con i suoi grazie a un volo approntato grazie a una raccolta fondi di 130 mila euro.

Papà e figlia positivi dopo il rientro in Italia

Arrivati in Italia, sia la bambina sia il papà erano risultati positivi e vennero ricoverati. La bimba, asintomatica, non ebbe problemi, il papà, invece, da subito risultò in condizioni molto gravi.

Ora, dopo tre mesi di lotta in cui, come riporta Repubblica, “a parte qualche sporadico segnale di miglioramento, è rimasto su un letto di ospedale in bilico tra la vita e la morte, affrontando complicazioni ai polmoni e al cuore, uno choc settico e anche la dialisi”, è morto.

Un destino assurdo: morire da neo papà, dopo aver finalmente adottato una bambina che, come sanno tutti i genitori adottivi, è il culmine di un lungo cammino di preparazione, attesa, speranze e delusioni.

Un destino assurdo e quell’appello rimasto inascoltato per tanto tempo

Oggi è il momento del dolore e del cordoglio, non certo quello delle polemiche, però fa ancora più male pensare che tutta questa sofferenza, forse, poteva essere evitata. Per diverso tempo il LIAN (LIfe In Adoption Network) aveva chiesto che le coppie in partenza potessero essere vaccinate in via prioritaria, senza trovare una sponda che recepisse in tempi rapidi la proposta. Non era una richiesta così “enorme”, e forse è stata sottovalutata anche per questo: “In fondo – potrebbe aver pensato qualcuno – sono poche coppie… Ci sono cose più importanti con numeri ben maggiori da considerare”. Eppure, oggi, ci ritroviamo tutti a stringerci intorno a una moglie che ha perso suo marito e a una figlia che ha perso il suo papà, tre mesi dopo averlo trovato.

La vicenda è anche un segno di quanto poco siano considerate le necessità delle coppie adottive a livello “politico”, come se fossero l’ultimo punto all’ordine del giorno, di quelli che si possono sempre rimandare alla riunione successiva e a quella dopo ancora e così via. Finché un papà non muore e ci si ritrova a chiedersi, al di là del destino che appare così assurdo e cattivo, se forse, a tutti i livelli, non avremmo potuto fare qualcosa di più.