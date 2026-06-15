Open Day dell’Accoglienza: adozione, affido e solidarietà in una giornata ricca di emozioni

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Incontri, testimonianze, laboratori e momenti di condivisione hanno animato la sede di Ai.Bi., offrendo uno sguardo concreto sui percorsi di adozione e affido

Una giornata intensa, ricca di emozioni, incontri e condivisione. È questo il clima che si è respirato sabato 13 giugno presso la sede di Ai.Bi. Amici dei Bambini, dove si è svolto l’“Open Day dell’Accoglienza – La bellezza del farsi famiglia”, un appuntamento pensato per approfondire il tema dell’accoglienza familiare e creare occasioni di confronto tra famiglie, operatori e persone interessate ai percorsi di adozione e affido.

La giornata

Fin dal mattino, i partecipanti sono stati accolti con un caffè di benvenuto, simbolo di quell’abbraccio che da sempre caratterizza l’impegno di Ai.Bi. nel promuovere la cultura dell’accoglienza.

La giornata è poi entrata nel vivo con gli incontri dedicati ai “Primi passi” e all’adozione internazionale, momenti preziosi di informazione e orientamento per chi desidera avvicinarsi a questo percorso. In parallelo si è svolto anche l’incontro informativo sull’affido, dal titolo “Aprire le porte del cuore”, che ha offerto ai presenti l’opportunità di conoscere più da vicino il valore e le sfide dell’accoglienza temporanea.

Particolarmente apprezzati i sei corner tematici di approfondimento, veri e propri spazi di dialogo e riflessione. Dalle esperienze di adozione in Africa, raccontate nel percorso “Radici e Orizzonti”, alle storie di accoglienza in Centro e Sud America con “Trame di Speranza”, fino ai percorsi adottivi nell’Est Europa affrontati in “Oltre i Confini”. Grande interesse anche per gli incontri dedicati agli aspetti psicologici dell’accoglienza, all’esperienza dell’affido e alla dimensione spirituale del dono e della chiamata all’accoglienza.

Nel pomeriggio, il dialogo con le istituzioni ha visto l’intervento della professoressa Assunta Morresi, Vice Capo di Gabinetto del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che ha approfondito il tema del ruolo dei Centri per la Famiglia. Successivamente, i partecipanti hanno potuto continuare il confronto nei corner tematici e prendere parte ai laboratori esperienziali dedicati ad adulti e bambini.

Il ringraziamento di Ai.Bi. Un sentito grazie va alla Pasticceria Cuciniello di San Giuliano Milanese per i buonissimi muffin e pasticciotti alla crema offerti durante la colazione tra famiglie.

Per il pranzo conviviale ringraziamo Sammontana Italia (Bindi) per le torte e One Bread Factory di San Giuliano Milanese per il pane.

Grazie anche a IVS Group per i succhi offerti ai più piccoli durante la merenda.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini. Dal 1983, ogni giorno, al fianco delle bambine e dei bambini vittime di abbandono