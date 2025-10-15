Relazioni Positive: una mattinata per il benessere mentale di donne e ragazze

Laboratori creativi per bambini e un incontro con la psicoterapeuta Lisa Trasforini e la coordinatrice Lorenza Persona al Centro “Fidarsi della Vita” di Milano
Il 25 ottobre, dalle ore 9.45 alle 12.00, il Centro Servizi alla Famiglia “Fidarsi della Vita” di Milano (viale Affori 12) ospita un appuntamento speciale dedicato al benessere mentale di donne e ragazze. L’evento, gratuito e aperto “a grandi e piccini”, è promosso da Ai.Bi. Amici dei Bambini nell’ambito del progetto Relazioni Positive, realizzato con il contributo di Fondazione Comunità Milano. RELAZIONI POSITIVE pone al centro la salute psicologica di donne e ragazze, e la prevenzione della violenza di genere, con un’attenzione particolare alle esperienze vissute in età adolescenziale.
Il programma della giornata
La mattinata si aprirà alle 9.45 con un momento di accoglienza, per poi proseguire alle 10.00 con il suggestivo Teatro Kamishibai, a cura di Claudia Denti, pensato per coinvolgere bambine e bambini in un racconto illustrato capace di stimolare emozioni e riflessioni. Dopo una merenda condivisa, alle 11.00 i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio di pittura e disegno guidato da Miky, dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 ai 10 anni. Entrambe le attività per i minori prevedono posti limitati e iscrizione obbligatoria, scrivendo un’e-mail a affori@aibi.it.
In contemporanea, sempre dalle 11.00, le mamme, i papà e tutti e tutte le interessate, potranno prendere parte all’incontro “Benessere mentale di donne e ragazze”, condotto dalla Dott.ssa Lisa Trasforini, psicoterapeuta, insieme alla Dott.ssa Lorenza Persona, responsabile delle attività del Centro Fidarsi della Vita. Il dialogo sarà un’occasione preziosa per confrontarsi sui temi della salute mentale, della prevenzione dei comportamenti violenti e del riconoscimento precoce dei segnali di disagio nelle relazioni affettive.
L’evento vuole essere non solo un momento di riflessione e confronto, ma anche uno spazio di incontro e leggerezza, dove adulti e bambini possano vivere insieme esperienze creative e formative.
Lo sportello di Ai.Bi.
Grazie alla partnership tra Amici dei Bambini e KIKO brand di make-up che sostiene RELAZIONI POSITIVE, Ai.Bi. ha potuto inaugurare un secondo sportello di ascolto e sostegno psicologico “BEN-ESSERE DONNA” nella zona di Affori, alla periferia nord di Milano (QUI).
L’apertura segue le orme virtuose del primo sportello attivato a Buccinasco (MI) nel 2023, con l’obiettivo di offrire sostegno psicologico gratuito a donne in situazione di fragilità e vittime di violenza.
Informazioni
Benessere mentale di donne e ragazze
25 ottobre, dalle ore 9.45 alle 12.00,
Centro Servizi alla Famiglia “Fidarsi della Vita” di Milano (viale Affori 12)
Per maggiori dettagli, clicca QUI.
La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a affori@aibi.it.