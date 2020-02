Siria. L’inferno di Idlib e quei bambini che non hanno mai conosciuto la pace

In un conflitto che dura da nove anni, molti bimbi sono cresciuti senza conoscere scenario diverso da bombe e macerie. Con Ai.Bi. puoi aiutarli a sperare almeno nel domani

Le prime vittime, incolpevoli, della guerra in Siria sono loro: i bambini. Le storie che si possono raccogliere nei campi dedicati agli sfollati rendono l’idea di quanto questo conflitto che dura ormai da nove anni stia devastando le esistenze di quelli che, nella guerra, tra le bombe e le macerie, ci sono cresciuti. Senza quasi aver conosciuto altro scenario. Uno di questi è il piccolo Hamza. Ha 10 anni e vive con i suoi genitori e le sue tre sorelle in una tenda nella zona di Maaret Tamsrin dopo essere stati costretti a lasciare la loro casa nella campagna meridionale di Idlib a inizio dicembre 2019. Hamza oggi è felice, farà colazione con i suoi cugini che venivano da un altro campo di rifugiati per visitare la sua famiglia. Hamza e la sua famiglia, questa mattina, hanno ricevuto una razione di pane fresco che potranno condividere con i loro ospiti.

Hamza è uno dei 1,5 milioni di bambini nel nord ovest della Siria che è dovuto fuggire dalla guerra, la sua famiglia insieme ad altre 5,000 riceve quotidianamente pane fresco grazie al lavoro dei panettieri di Ai.Bi. – Amici dei Bambini e Kid’s Paradise, l’associazione locale con cui l’organizzazione italiana collabora, e dei loro team sul campo, che garantisce il sostentamento a migliaia di famiglie nell’inferno di Idlib.

Poi c’è Lama. La minore di tre fratelli, ha sei anni e tutte le mattine si sveglia presto, prima dei suo fratelli per essere la prima ad accogliere suo padre e sua madre quando tornano dalla panetteria gestita da Ai.Bi. e Kids Paradise. Adora mangiare pane fresco sull’uscio della tenda mentre gioca con i suoi fratelli. Lama, come molti bambini è stata costretta a lasciare la sua casa a causa della guerra. La loro casa è stata completamente distrutta dai bombardamenti e una tenda è tutto quello che gli è rimasto: qui lei e la sua famiglia costruiscono i loro sogni ogni notte, ma la guerra distrugge tutto il giorno successivo.

Raghad, 10 anni, è una ragazzina intelligente e con i suoi tre fratelli vive insieme alla nonna dopo che i suoi genitori e suo fratello hanno perso la vita durante un attacco aereo nel loro villaggio nel sud di Idlib. Raghad non è mai andata a scuola, ha sempre dovuto contribuire al sostentamento della sua famiglia, ora più che mai si sente responsabile e vuole aiutare sua nonna. Quando lo staff di Ai.Bi. arrivò alla tenda di Raghad, lei stava aiutando sua nonna a preparare la colazione. Con grande generosità ha invitato il personale a entrare e a consumare questo pasto insieme. Durante la colazione la nonna Umm Wael, 67 anni, ha espresso tutto la sua angoscia per il futuro dei suoi nipoti. Lei è una donna anziana e non ha i mezzi di sostentamento per mandare avanti la famiglia, ma nonostante questo non si abbatte. Raghad vive in una tenda vicino al confine turco nella zona di Maaret Tamsrin, il suo sogno è di riacevere un’educazione come tutti gli altri bambini.

La mamma di Khadija, invece, ha due figli e tre figlie che vivono con lei in una piccola tenda nell’area di Maaret Tamsrin da quando la loro casa a sud di Idlib è stata distrutta l’anno scorso. La donna ha perso la gamba durante i bombardamenti del loro villaggio e potrebbe muoversi senza l’aiuto dei suoi figli, in particolare quello di Khadija, la maggiore, che ha solo sei anni. Khadija aiuta in casa sotto lo sguardo attento della madre. Questa dice amaramente che grazie al pane distribuito dallo staff di Ai.Bi. potranno mangiare almeno una volta al giorno e spera un giorno di ricevere una seconda razione in modo da poter garantire ai figli un secondo pasto la sera. Non c’è dubbio che il pane da solo non possa soddisfare le esigenze alimentari di una famiglia, ma rimane un elemento importante e principale della cucina siriana.

Anche tu puoi dare una mano a queste famiglie e a questi bambini, per garantire il loro pane quotidiano e donargli almeno una speranza in un futuro diverso. Con il Sostegno a Distanza puoi farlo. Non lasciarli soli. Non lasciamoli soli.