Solidarietà di ritorno. Ad Amici dei Bambini 3000 mascherine donate dalla Cina dopo l’aiuto di un mese fa

L’organizzazione aveva raccolto fondi per i bambini negli istituti cinesi. Marco Griffini: “Creato un ponte solidale fondamentale. Mascherine già distribuite nelle nostre comunità”

Da bambino cinese a bambino italiano : ecco il ponte della solidarietà creato tra Ai.Bi – Amici dei Bambini e il CCCWA (China Centre for Children’s Welfare and Adoption). Dalla Cina sono infatti appena arrivate tremila mascherine usa e getta per l’emergenza Coronavirus destinate all’organizzazione italiana che, nata da un movimento di famiglie adottive e affidatarie, da oltre trent’anni combatte, in Italia e in diversi Paesi di Asia, Africa, Europa e America del Sud, contro l’abbandono minorile. La donazione è stata effettuata dal CCCWA . Si tratta di un episodio di solidarietà di ritorno. Proprio rispondendo all’appello del CCCWA, infatti, nel mese di febbraio Ai.Bi. aveva raccolto materiale sanitario e donazioni per gli istituti per l’infanzia che, in Cina, si trovavano a loro volta alle prese con il Covid-19.

Grazie alla campagna di solidarietà di Amici dei Bambini in totale erano state reperite 30mila mascherine (N95, chirurgiche, per bambini), 260 occhiali, 2500 guanti e 1000 disinfettanti, destinate a 15 istituti per l’infanzia in Cina, ai loro bambini e al loro personale.

Mascherine dalla Cina per i bambini nelle comunità di Ai.Bi.

Significativo anche l’apporto dell’iniziativa solidale “La Notte delle bacchette”, organizzata a Milano lo scorso 20 febbraio con il coinvolgimento di 48 ristoratori italiani e cinesi di via Sarpi e altri quartieri di Milano. Ognuno di questi aveva offerto un “piatto speciale”: parte del ricavato di questo è andata a sostenere Amici dei Bambini per un totale di 12.972 euro. Tra questi: Nicoletta Guzzo; MEIFU SAS DI HU JINJUAN; Luna Jin; LIUYANG RIVER FOOS CULTURE MAN; HA NOI DI XU MINDI; RISTORANTE CINESE XIN FU-JI; RISTORANTE HARUKASUSHI; FENG WU SAS; LIU HAIBO; WANG GUANGMING; Ristorante giapponese snc di HU; SPICE WORLD CATERING TRADE MANAGEMENT; WHENZOU srl; M24 srl; CAI XIUXIU; ONG NI srl; CEC srl; ASIAN BISTROT; VENTICINQUE S.R.L.; RISTORANTE XI AN SNC; CHATEAU DUFAN SRL; Parigi Dolci; YOKOHAMA FUSION RESTAURANT Srl; CHEF MADE SAS; SMART FOOD SHOP SRLS; M&G; Shibuya srl; JIN YONG sas; CANTINE ISOLA sas; QUATTRO STAGIONI LAO srl; RISTORANTE TA HUA srl; LA BUTTIGA BEER ROOM; JADE CAFE’ GROUP srl; JIN SUN srl; AMICO SUSHI; SUSHI FUN SAS; FUKU JIMA; GRUPPO.FL srl; ANGI SRL; KANJI BROGGI srl; WENZHOU SRL; L’impero srl; WENZHOU SRL; JADE CAFE’ GROUP srl; JIN SUN srl; Kandoo srl. A questi si sono unite le donazioni da parte di privati e aziende come AURORA BIOFARMA SRL e F.LLI PISA SRL.

“Ringraziamo – ha commentato il presidente di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Marco Griffini – i 48 donatori che aderirono a quella serata e gli organizzatori che hanno deciso di devolvere il ricavato alla nostra organizzazione. Questo ha generato un ponte solidale con la Cina e i suoi bambini che è fondamentale in questo momento difficile. I nostri educatori, le nostre comunità, soffrono quotidianamente per sostenere la difficile situazione che tutti viviamo in queste settimane così dure per il nostro Paese e a loro saranno distribuite queste mascherine. L’Italia ha mostrato al mondo il suo cuore generoso. Ora, ne siamo certi, il mondo saprà esserlo altrettanto nei confronti dell’Italia e di tutte le organizzazioni che, come la nostra, sostengono le fasce più deboli della nostra popolazione”.