SOS regali. Sei in cerca di regali last minute? Con i doni solidali di Ai.Bi. il tuo regalo è a portata di clic

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La donazione ad Ai.Bi. o un voucher “Il Bello che Fa Bene”. Un regalo last minute per una sorpresa inaspettata che arriverà dritta al cuore e anche “alla pancia” di chi ti è più caro

Devi ancora acquistare i regali per i tuoi bambini, nipoti e parenti? Non hai alcuna idea di cosa regalare?

Che tu stia cercando un regalo per una persona a cui tieni o un autoregalo per celebrare il Natale, la solidarietà non è mai un regalo scontato e arriverà dove c’è più bisogno: ai bambini abbandonati o in grave difficoltà familiare che non festeggeranno in famiglia. Un dono perfetto per amici e cari.

Con una donazione ad Ai.Bi. a sostegno della campagna Si fa presto a dire Natale “Con i Tuoi” ricevi subito una pergamena natalizia che attesta il tuo dono solidale da stampare o inviare con un click ad amici e parenti per il tuo regalo di Natale last minute.

E se vuoi prenderli per la “gola” ci sono i voucher “Il Bello che fa bene” per una cena gourmet di 5 portate “a scarto zero” o un corso di cucina che riempirà i cuori e la pancia di chi lo riceverà in dono. Tanti i grandi chef “No waste” che, da tutt’Italia, si sono uniti ad Amici dei Bambini per rimanere, anche questo Natale, al fianco dei bambini e delle famiglie più fragili. Il voucher potrà essere utilizzato ben oltre il Natale per celebrare un momento importante e godersi una cena di un grande chef.

A Palermo ad aspettarci al ristorante Castello a Mare c’è lo chef Natale Giunta, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, c’è lo Chef patron del ristorante “Gerani”, Giovanni Sorrentino. Tra i tetti di Frascati, a Roma, da aprile 2022 al ristorante “Contatto” c’è lo chef Luca Ludovici, a Pesaro, al ristorante “Nostrano” c’è lo chef stellato Stefano Ciotti, a Viganò, in provincia di Lecco, al ristorante Pierino Penati, c’è lo chef Theo Penati. A Torino c’è Opera e l’executive chef Stefano Sforza. E per chi è a Milano c’è il voucher “Cena a casa tua “ dello chef Franco Aliberti e per gli appassionati dei fornelli il voucher per un corso di cucina online “Scarto Zero”.

La donazione ad Ai.Bi. e le donazioni per i voucher “Il bello che Fa Bene” godono delle agevolazioni fiscali previste per le onlus e sostengono la campagna Si Fa Presto a dire “Natale con i tuoi” che permetterà a bambini e genitori in cerca di ascolto e sostegno di rivolgersi ai Centri Servizi per la Famiglia “I Pan di Zucchero”, consentirà a bambini in difficoltà familiare di trovare accoglienza e protezione nelle Case Famiglia e Comunità Mamma – Bambino a Brescia e Milano, così come agli adolescenti accompagnati verso l’autonomia in Casa Pinocchio, Casa Giuseppe e Casa Francesco.

L’iniziativa natalizia non dimentica tuttavia bambini ed adolescenti abbandonati negli orfanotrofi dell’Africa, dell’Asia, del Sud America e dell’Est Europa, in cui Ai.Bi. opera per promuovere il diritto di tutti i minori a essere figli, né le centinaia di famiglie siriane che trascorreranno anche questo inverno nelle tende dei campi sfollati di Idlib.