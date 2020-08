Africa. Malnutrizione infantile in aumento a causa del Covid: 7 milioni di bambini in più

A farne le spese sono come sempre i più fragili: i bimbi abbandonati e quelli in grave difficoltà familiare. In Kenya e in Congo la campagna #Continuiamodaibambini.

L’emergenza sanitaria che sta attanagliando da mesi tutto il mondo, ha prodotto una forte crisi economica e sociale che sta colpendo principalmente le persone più fragili, prima di tutto i bambini.

Da un’indagine che prende come riferimento un’analisi pubblicata sulla rivista medica “The Lancet”, si evince che, se nel 2019 nel mondo erano 47 milioni i minori a fare i conti con fame e malnutrizione, oggi a causa del covid si stima che altri 7 milioni di bambini potrebbero subire gli effetti della carenza di cibo.

La povertà generata dalla crisi economica, l’aumento dei prezzi, la mancanza di servizi essenziali e della possibilità per i più poveri di alimentarsi con cibi sani e pasti regolari rischiano in Africa, come in altre parti del mondo, di sfociare in una diminuzione della qualità della dieta dei più piccoli, proprio nella fase della crescita e in un aumento dei casi di malnutrizione.





Per evitare che le conseguenze della crisi derivante dall’emergenza sanitaria possano ricadere sui bambini, Ai.Bi lavora senza sosta per aiutare i più fragili e le loro famiglie con interventi di supporto, come con la consegna di pacchi alimentari.

Ai.Bi. è presente in Kenya a fianco dei bambini ospiti nelle strutture del Sancare Preparatory School, Utu Wema Community Resource Centre, Kwetu Home of Peace, Vijiji Home of Light e Shelter Children’s Home e in Congo per supportare i bambini del Centro FED – Association Femme et Developpment e del Centro di accoglienza Sodas.

Aiuta Ai.Bi. in questo fondamentale compito. Diventa parte attiva del cambiamento

Dona subito per sostenere la nuova campagna #Continuiamodaibambini: https://www.aibi.it/ita/continuiamo-dai-bambini/