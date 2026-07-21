Agosto senza cartelle esattoriali: una pausa estiva dai pagamenti

L’Agenzia delle Entrate conferma anche per quest’anno la sospensione degli invii di cartelle esattoriali non urgenti nel mese di agosto. Una “tregua estiva” utile in un periodo di maggiori spese per le famiglie
Ad agosto l’Agenzia delle Entrate sospenderà la notifica delle cartelle di pagamento, così da evitare disagi ai contribuenti nel pieno delle ferie estive. La misura conferma una consuetudine già prevista nei periodi estivi e risponde all’esigenza di non sovraccaricare i cittadini con atti e comunicazioni in un mese in cui molti sono lontani da casa e in cui, inoltre, si affrontano spesso delle spese in più proprio per via delle ferie.
Sicuramente può rivelarsi un aiuto, nell’immediato, ma è bene sottolineare che si tratta solo di una pausa temporanea che non cancella né rinvia gli obblighi fiscali; inoltre, la sospensione riguarda solo determinati invii e restano comunque possibili le notifiche relative agli atti urgenti e inderogabili.
Cosa si ferma
Scendendo un po’ più nel dettaglio, la sospensione di agosto riguarda in particolare le notifiche delle cartelle di pagamento e di altri atti fiscali ordinari. L’agenzia delle Entrate ha tenuto anche a specificare che questa sospensione non ha portato a un aumento degli invii nelle settimane precedenti, come qualcuno ha lamentato.
Come detto, da questa “tregua estiva”, pensata per agevolare i contribuenti e rendere più ordinato il calendario delle notifiche, restano esclusi gli atti urgenti o non rinviabili, che continuano a poter essere notificati anche durante il mese di agosto.
Una sospensione, non una moratoria
Per le famiglie, dunque, sebbene questa decisione possa rappresentare un piccolo sollievo, è bene ricordare la necessità di tenere comunque monitorata la situazione delle varie scadenze e non confondere la sospensione temporanea degli invii come un condono.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini, dal 1999 al fianco dei bambini ucraini abbandonati o in difficoltà familiare.