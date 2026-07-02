Dichiarazione 2026, online la guida dell’Agenzia delle Entrate con tutte le agevolazioni

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Detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e bonus: sono tante le agevolazioni previste nella dichiarazione dei redditi. Una guida dell’Agenzia delle Entrate utile per famiglie e contribuenti per non perdere benefici importanti

Detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, bonus… Sono tante le agevolazioni che possono spettare ai contribuenti e, in particolare, alle famiglie al momento della dichiarazione dei redditi. E spesso non è facile riuscire a orientarsi, rischiando, magari, di perdersi qualcosa.

Ecco perché, allora, risulta quanto mai utile la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della guida: “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, un vademecum pratico pensato per aiutare i contribuenti a non perdere benefici fiscali importanti in fase compilando il modello 730 e il modello Redditi.

Uno strumento utile per le famiglie

Per molte famiglie la dichiarazione dei redditi resta un passaggio delicato, soprattutto quando si tratta di capire quali spese si possono recuperare e quali documenti conservare. La nuova guida va proprio in questa direzione, offrendo una panoramica ordinata delle agevolazioni più comuni e delle regole generali da tenere presenti.

Un aspetto utile è la presenza di esempi pratici e riferimenti normativi, che aiutano a distinguere le situazioni in cui il beneficio spetta da quelle in cui non è riconosciuto. In questo modo il contribuente può verificare con maggiore facilità se ha diritto a una detrazione e come inserirla correttamente nella dichiarazione.

Cosa contiene la guida

La raccolta dell’Agenzia è articolata in più fascicoli tematici, pensati per accompagnare passo dopo passo chi compila il 730 o il modello Redditi. Prima delle singole voci, la guida spiega anche le regole generali sugli oneri deducibili, sulle detrazioni pluriennali e sul visto di conformità.

Tra le voci più rilevanti figurano:

spese sanitarie.

interessi passivi dei mutui.

spese di istruzione.

erogazioni liberali.

premi di assicurazione e contributi previdenziali.

crediti d’imposta e bonus casa.

Perché è importante

In un periodo in cui le famiglie devono fare i conti con spese sempre più pesanti, recuperare ciò che spetta in dichiarazione può fare davvero la differenza.

Per questo la pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate è una notizia da tenere in considerazione: non solo per chi presenta la dichiarazione in autonomia, ma anche per chi si affida a un CAF o a un professionista.

Il tutto ricordandosi, sempre, che la dichiarazione dei redditi è anche il momento nel quale comunicare la scelta per la destinazione del 5×1000 ad Ai.Bi. Amici dei Bambini, contribuendo in questo modo ai progetti e le iniziative a sostegno dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

Per farlo, basta cercare la sezione “scelta per la destinazione del 5×1000” e firmare nel riquadro dedicato al sostegno per gli Enti del Terzo Settore, inserendo il codice fiscale 92504680155.