AibiWeek. Costruire famiglie con l’adozione e l’affido e coltivare benessere

Un calendario di eventi per promuovere la cultura dell’accoglienza e l’attenzione alla salute mentale, con iniziative in tutta Italia e online. Ecco gli appuntamenti nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre

Lunedì 20 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

CORSO ONLINE di preidoneità all’Adozione Internazionale

Ore: 18.30

Il corso risponde all’esigenza di preparare nel migliore dei modi gli aspiranti genitori adottivi all’incontro con i loro figli. Il corso è specificatamente pensato per chi è in procinto di depositare o che abbia appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

Il corso permetterà alle persone interessate all’adozione di uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi dell’abbandono e le caratteristiche dei bambini che accedono ai canali dell’Adozione Internazionale, lo scenario dei paesi e le modalità degli abbinamenti. I nostri operatori, inoltre, attraverso l’ascolto delle storie degli aspiranti genitori adottivi, li accompagneranno verso l’incontro con i bambini che adotteranno, favorendo una maggiore consapevolezza della realtà dell’Adozione Internazionale.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Martedì 21 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

Ore: 17

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle persone, coppie coniugate e single che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione.

Obiettivi: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Metodologia: il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale.

A chi è rivolto: il webinar è rivolto a tutte le persone, coppie coniugate e single, mai entrate in contatto con il mondo dell’adozione e che non hanno ancora presentato la disponibilità all’adozione.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Mercoledì 22 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

Ore: 21

Questo è il secondo step informativo proposto da FARIS, in collaborazione con la Cooperativa AIBC, per quelle persone (single o coppie) interessate a diventare famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Il webinar vuole consegnare ai partecipanti gli strumenti per imparare a conoscere la realtà dell’affido familiare.

Il webinar, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti vuole far comprendere il più possibile cosa significa essere genitore affidatario.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Sabato 25 ottobre

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

Relazioni Positive. Benessere mentale di donne e ragazze

Centro Servizi alla Famiglia Fidarsi della Vita, viale Affori 12, Milano

ore 09:45 – 12:00

Il 25 ottobre si tiene un incontro gratuito “per grandi e piccini” proposto da Ai.Bi. Amici dei Bambini, all’interno del progetto Relazioni Positive.

Attività creative per i più piccoli e un incontro con una psicologa per gli adulti, per parlare della salute psicologica, della violenza di genere e di come quest’ultima possa manifestarsi già all’interno delle relazioni in adolescenza.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.