Alessandra Gatto è la nuova vicepresidente della Commissione per le Adozioni Internazionali

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Terminati i due mandati di Vincenzo Starita alla guida della CAI, arriva la Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma. Il saluto di Ai.Bi. e l’augurio per un lavoro capace di trasmettere gioia ogni volta che a un bambino viene ridato il diritto di essere figlio

Come noto da tempo, Vincenzo Starita, dopo i due mandati da Vicepresidente della CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali), ha lasciato il suo incarico. Al suo posto è stata nominata Alessandra Gatto, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Originaria di Crotone, Gatto si è laureata con lode alla Sapienza di Roma, con una tesi dedicata all’affidamento del minore per la quale ha svolto attività di ricerca anche all’estero. Nel corso della carriera ha maturato una lunga esperienza nei tribunali minorili, lavorando per diversi anni a Caltanissetta, presso il Tribunale di Spoleto e ricoprendo anche il ruolo di consigliere giuridico del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. È inoltre stata componente della Commissione per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo della Riforma del Diritto di Famiglia secondo i principi contenuti nella legge 206/2021.

Un percorso tra magistratura e famiglia

Prima di intraprendere la carriera in magistratura, è stata avvocato e ha svolto attività di docenza in master e corsi universitari presso la Sapienza di Roma e Unitelma Sapienza. La sua esperienza si è accompagnata anche a una intensa attività scientifica, con numerose pubblicazioni dedicate alla violenza familiare, al diritto penale dei minori e della famiglia, alla tutela della personalità e autodeterminazione del minore e all’adozione.

Il saluto di Marco Griffini, presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Marco Griffini ha immediatamente espresso i saluti e le congratulazioni alla Dott.ssa Alessandra Gatto da parte di tutte le famiglie adottive e affidatarie, nonché dallo staff, di Ai.Bi. Amici dei Bambini.

La nomina alla guida della Commissione per le Adozioni Internazionali arriva in un momento certamente complesso ma – afferma Griffini: “Credo che una guida autorevole, forte della profonda esperienza e della sensibilità giuridica da Lei maturate all’interno della magistratura minorile, possa infondere nuovi stimoli e aprire inedite opportunità”.

Il Presidente di Ai.Bi. ricorda quando è stato costruito negli ultimi anni “sotto la illuminata guida del Dott. Vincenzo Starita. Ma molto ancora resta da compiere affinché il Sistema Italia della adozione internazionale continui a essere un punto di riferimento per i numerosi Paesi che collaborano con noi. Siamo certi – conclude Griffini – che, al di là delle complessità insite in questo ambito, Lei si innamorerà di questa esperienza e gioirà all’arrivo di ogni bambino che, finalmente e a pieno titolo, potrà sentirsi amato dai propri nuovi genitori”.

Il sentito grazie a Vincenzo Starita

Insieme al benvenuto alla nuova Vicepresidente, è doveroso ringraziare ancora una volta Vincenzo Starita per il grande lavoro svolto durante il suo doppio mandato in un momento non certo semplice per le Adozioni Internazionali, segnato dalla pandemia, lo scoppio di guerre inaspettate, le decisione prese da Paesi che si ritenevano amici e che non lo sono più stati e che hanno contribuito al drastico calo delle adozioni. In tutto questo, Starita ha sempre cercato la via più appropriata per sostenere il sistema Italia.

“La sua giuda – ribadisce Marco Griffini nel suo messaggio di saluto – è stata da tutti apprezzata, e il suo modo di porsi in ascolto, di confrontarsi, è stato di stimolo per tutti gli Enti Autorizzati. Abbiamo respirato il profondo affetto che nutre per tutti i bambini fragili in cerca di una famiglia e il suo personale coinvolgimento nei tanti momenti difficili che abbiamo affrontato insieme”.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.

Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.