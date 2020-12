Cina. Guardate come sono brava!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Grazie al Sostegno a Distanza, Xiao Min e gli altri piccoli ospiti della Casa di Accoglienza Vittorino Colombo fanno ginnastica a casa e, saltando la corda, sognano il caldo abbraccio di una famiglia

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare. Il sostegno contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei beneficiari, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli.

La Casa di Accoglienza Vittorino Colombo di Xi’An è stata fondata da Ai.Bi. nel 2012 allo scopo di dare un aiuto concreto ed efficace ai bambini affetti da disabilità provenienti dall’Istituto di Assistenza all’Infanzia della città di Xi’An. Nella Casa i bambini non solo possono godere di un clima più familiare ma possono anche essere seguiti da esperti che verificano periodicamente le loro condizioni modificando e, se necessario, integrando la loro fisioterapia.

Negli ultimi giorni a Xi’An la pioggia non da tregua ai piccoli ospiti della Casa di Accoglienza che sono quindi obbligati a dover passare la maggior parte del tempo tra le quattro mura. Nonostante il freddo invernale ormai abbia attanagliato anche la città, nel fine settimana le tate sono solite portare i bimbi al parco almeno nelle ore più calde del giorno, ma con la pioggia questa sana abitudine diventa di fatto impossibile. Come fare allora per far fare un po’ di attività fisica ai bambini nel caldo dell’appartamento? Ecco quindi che le tate hanno trovato un modo originale per far sì che i bimbi si divertano e, allo stesso tempo, facciano un po’ di movimento… la ginnastica in casa!

Un’amica delle tate, conosciuta nella comunità cattolica che le tate frequentano settimanalmente, che era insegnante di educazione fisica in una scuola elementare di Xi’An e vanta molta esperienza di lavoro con i bambini più piccoli, si è offerta di visitare la nostra Casa due volte al mese per mostrare ai bimbi nuovi esercizi divertenti con cui fare un po’ di allenamento. Sono stati acquistati dei tappetini e delle corde per la gioia dei bambini che hanno iniziato subito a giocare con quest’ultime, benché solo la piccola Xiao Min sia in grado di saltarla!

Grazie al progetto di Sostegno a Distanza, molti sono stati, nell’arco degli anni, i bambini che hanno beneficiato dei servizi offerti dalla Casa di Accoglienza Vittorino Colombo, realizzando così il loro sogno di trovare il caldo abbraccio di una famiglia, ma tanto ancora si può fare.

Fai in modo anche tu che questa magia si ripeta. Attiva un Sostegno a Distanza da 25 € al mese. Per te un caffè in meno al giorno, per loro un grande segno di speranza.