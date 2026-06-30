Repubblica Democratica del Congo. Orfanotrofio Lumiere du Monde: 79 nuovi bambini abbandonati da aiutare

Share Post Share Whatsapp Messenger

Attraverso il progetto Kesho Bora, Amici dei Bambini sostiene l’orfanotrofio Lumière du Monde di Sake, dove 79 bambini vulnerabili affrontano ogni giorno povertà e mancanze. L’intervento garantisce condizioni di vita dignitose attraverso la fornitura di cibo, cure mediche e materiali scolastici

Nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, in particolar modo attorno alla città di Goma, la fame, l’insicurezza e l’estrema vulnerabilità caratterizzano la vita quotidiana di migliaia di famiglie, prive di ogni mezzo per soddisfare i più elementari bisogni. Un effetto prolungato e inasprito dai conflitti armati e dagli sfollamenti forzati che hanno coinvolto adulti e bambini.

Un aiuto per la popolazione del Congo: il progetto “Kesho Bora”

Il progetto di cooperazione internazionale «Kesho Bora»: Opportunités et dignité pour la population du Nord-Kivu – Ricostruire la speranza: Opportunità e dignità per la popolazione del Nord Kivu (AID 012982/01/2), finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato dal VIS in partnership con Ai.Bi. Amici dei Bambini, l’organizzazione locale Kimbilio, i Salesiani di Don Bosco (SDB) e il Jesuit Refugee Service (JRS), nasce con l’obiettivo di migliorare in modo sostenibile le condizioni di vita e promuovere il reinserimento socio-economico degli sfollati interni e delle comunità ospitanti nella città di Goma e nei territori di Nyiragongo e Masisi, fornendo una risposta integrata che unisca assistenza umanitaria, protezione e sostegno al recupero.

L’impegno di Ai.Bi. a favore dei minori più vulnerabili

Ai.Bi. Amici dei Bambini, forte della sua esperienza nella Repubblica Democratica del Congo a supporto dell’infanzia più vulnerabile, all’interno del progetto riveste un ruolo chiave, occupandosi del rafforzamento del sistema di protezione dei minori, attraverso il supporto a strutture di accoglienza diurna e residenziale, provvedendo alla loro alimentazione ed educazione, alla ristrutturazione e al miglioramento degli spazi che li accolgono oltre che agli equipaggiamenti ad essi necessari: dagli indumenti, alle medicine, agli strumenti per lo studio. Ai.Bi. si occupa inoltre della formazione degli operatori dei Centri e dello staff dei partner locali.

Oltre ai partner già ben noti, FED e SODAS, il progetto di cooperazione internazionale “Kesho Bora”, permette Ai.Bi. di sostenere l’orfanotrofio Lumière du Monde, un istituto che attualmente si trova in condizioni di estrema vulnerabilità. La struttura si trova a Sake, a 23 km da Goma, nel territorio di Masisi.

Medicine, prodotti per l’igiene, cibo: manca tutto

All’interno dell’orfanotrofio manca tutto.

In ambito sanitario non hanno mezzi per ottenere assistenza medica e non esiste una farmacia interna per il primo soccorso in caso di malattie frequenti come mal di pancia o di testa. La stessa situazione si riscontra per l’igiene personale. Mancano asciugamani, dentifrici, spazzolini da denti, saponi, secchi per lavarsi. Anche dal punto di vista alimentare i bisogni sono urgenti: i campi da cui i responsabili e i volontari dell’orfanotrofio ricavavano il cibo per i bambini non sono ancora pronti e la loro sopravvivenza dipende da poche donazioni.

L’infrastruttura dove i minori sono ospitati è carente sotto ogni punto di vista: non ci sono letti per tutti e quelli presenti sono fatiscenti e sprovvisti di materassi e biancheria. La cucina dispone di poche e vecchie pentole, gli abiti sono insufficienti. Non ci sono materiali per aiutare i bambini nello studio, per svolgere attività creative, ricreative o di gioco e non ci sono luci per la notte.

Le condizioni dei bagni rispecchiano le condizioni di estrema povertà in cui i bambini sono costretti a vivere. C’è un solo bagno per i maschi e uno per le femmine, Il bagno dei bambini è di lamiere arrugginite, mentre quello delle bambine è metà in legno e metà di lamiera.

I bambini dell’orfanotrofio Lumière du Monde hanno bisogno di tutto

L’orfanotrofio Lumière du Monde ha risentito in modo consistente della guerra. Attualmente la struttura ospita 79 bambini (36 femmine e 43 maschi) in condizioni di estrema vulnerabilità. Si tratta di minori abbandonati, orfani o che si sono smarriti durante la guerra. Di alcuni di loro non si conoscono le origini familiari. Hanno bisogni importanti da dover essere risolti con la massima urgenza.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese. Amici dei Bambini opera in Repubblica Democratica del Congo dal 2008 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza.

Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.