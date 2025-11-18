Repubblica Democratica del Congo. Dona a Salmon la speranza di una famiglia e di un domani

Con un’Adozione a Distanza puoi aiutare il ragazzo e la sua famiglia, segnati dalla guerra e dalle privazioni, a costruire un futuro più sicuro
La guerra continua a segnare profondamente la vita di tante famiglie della Repubblica Democratica del Congo.
Tra queste c’è quella di Salomon, oggi quattordicenne, che ancora vive in condizioni difficili e ha urgente bisogno del tuo sostegno. Con un’Adozione a distanza possiamo aiutare lui e la sua famiglia a restare uniti, evitando che povertà e instabilità costringano i genitori ad allontanarlo di nuovo.
Crescere in fuga
Salomon ha alle spalle un’infanzia segnata dalla fuga: i genitori, originari del territorio di Masisi, sono stati costretti a lasciare il loro villaggio e rifugiarsi a Goma allo scoppio del conflitto. Senza lavoro, senza casa e senza una rete di sostegno, la famiglia è sprofondata rapidamente nella miseria. I bambini non andavano più a scuola, mangiavano quando possibile e la loro salute si è deteriorata in pochi mesi.
È in questo contesto che il centro SODAS è intervenuto.
Ma nonostante questo, la situazione non è affatto risolta. La famiglia continua a vivere in condizioni estremamente precarie: il reddito è fragile, i recenti scontri armati attorno a Goma hanno reso tutto ancora più instabile e i genitori non riescono a coprire le spese scolastiche dei figli. Il rischio è che, senza un sostegno costante, i bambini vengano nuovamente esclusi dall’istruzione o costretti ad allontanarsi da casa.
Aiuta il futuro di Salomon e della sua famiglia
Salomon, sogna di diventare elettricista, un mestiere che gli permetterebbe di contribuire al sostentamento della famiglia.
Perché questo sia possibile, però, serve il tuo aiuto. Con un’Adozione a distanza non solo sosterrai Salomon negli studi, ma aiuterai tutta la sua famiglia a restare unita, evitando che la povertà li costringa a separarsi di nuovo.
Il tuo gesto può dare stabilità, sicurezza e speranza a un intero nucleo familiare che lotta ogni giorno per non arrendersi.
Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Adottare a Distanza Salomon è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Salmon la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Sebastian ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale Salomon. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.
Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Salomon, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.