Coronavirus. Il CCCWA ringrazia gli enti adottivi operanti in Cina e offre assistenza

L’autorità centrale di Pechino pronta ad aiutare anche le famiglie adottive a fronteggiare l’epidemia

Il China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA), autorità centrale cinese per la protezione dell’infanzia e le adozioni, ha inviato una lettera a tutti gli enti adottivi e alle famiglie, offrendo supporto e sostegno reciproco per la situazione dei bimbi cinesi adottati all’estero in Paesi attualmente alle prese con l’epidemia da Coronavirus. Un’offerta che arriva dopo l’aiuto fornito dagli enti adottivi agli istituti per l’infanzia cinesi in occasione della fase acuta dell’epidemia in Cina.

“Dalla fine del 2019 – ha scritto il CCCWA – la nuova polmonite da Coronavirus si è rapidamente diffusa in Cina, e nel momento critico, gli enti adottivi e le famiglie adottive non hanno esitato a dare una mano facendo donazioni di materiali anti-epidemia per sostenere il lavoro anti-epidemia negli Istituti di assistenza ai bambini, dimostrando un cuore amorevole che attraversa i confini e le razze. Allo stato attuale, la situazione dell’epidemia in Cina è abbastanza buona, non ci sono contagi tra i bambini istituzionalizzati, ed è anche grazie al tuo aiuto. Ancora una volta, vorremmo esprimere i nostri sinceri ringraziamenti!”

“In questo preciso momento – prosegue la lettera – la situazione epidemica in alcuni paesi che condividono relazioni di cooperazione per l’adozione internazionale con la Cina è sempre più grave. Il CCCWA è profondamente preoccupato per la salute e la sicurezza delle famiglie adottive, dei bambini adottati e del personale delle agenzie di adozione. Esprimendo sinceri ringraziamenti a tutti voi, gli Istituti di assistenza per bambini desiderano esprimere la loro apprensione per la salute dei bambini adottati e delle loro famiglie, nonché la loro disponibilità a fornire aiuto e supporto. Qui, il CCCWA vorrebbe invitare voi, tutti gli enti adottivi, a prestare attenzione e sostegno alle famiglie adottive e ai bambini adottati, e a verificare le difficoltà pratiche e le esigenze antiepidemiche delle famiglie adottive. In caso di difficoltà e necessità, vi preghiamo di inviare tempestivamente informazioni al CCCWA, che farà il possibile per fornire assistenza. Per fronteggiare l’epidemia, il CCCWA vorrebbe condividere sostegno reciproco e aiutare gli enti adottivi e le famiglie adottive, e lavorare insieme per un sano sviluppo dei bambini adottati”.