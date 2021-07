Coronavirus. Verso il lockdown per i non vaccinati?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Seppur ancora bassi, risalgono i numeri dei contagi. E, con la variante Delta a fare paura, si affaccia l’ipotesi di nuove restrizioni solo per chi non è vaccinato. Come ha annunciato Macron in Francia

Rispetto al recente passato i numeri dell’epidemia sono ancora molto bassi, ma comunque in risalita e, questo, non può certo far dormire sonni tranquilli. Anche perché, come noto, la variante Delta è molto più contagiosa e l’Inghilterra ha dimostrato come, nonostante una copertura vaccinale ben più alta che in Italia, la curva abbia finito per tornare ad impennarsi in tempi brevi.

Al momento, nel nostro Paese, il tasso di positività si mantiene intorno all’1%, mentre ricoveri e terapie intensive ancora non crescono come i contagi, ma davvero la prudenza è più che mai necessaria per evitare un nuovo lockdown.

Ipotesi lockdown per i non vaccinati

Già, il lockdown… è sempre quello lo spauracchio nella mente di politici e normali cittadini: perché, dopo tutta la fatica, i mesi passati e gli sforzi per i vaccini, nuove chiusure sarebbero davvero dure da digerire per tutti. Eppure, non sono da escludere, perché ancora troppo bassa è la copertura dei vaccini per poter garantire un minimo di sicurezza.

Non per nulla in Francia, in un discorso in diretta televisiva, il Presidente Macron ha annunciato una stretta, ma limitata a coloro che non sono vaccinati. Risultato: quasi un milione di richieste di vaccino nelle ore successive, tanto da far andare in tilt il sito delle prenotazioni.





Quando le minacce del lockdown convincono a vaccinarsi

Il Commissario Figliuolo, da parte sua, non ha escluso che l’esempio francese potrebbe in futuro essere seguito anche dall’Italia, magari prevedendo di estendere gli eventi e le occasioni dove solo chi ha il Green Pass o un tampone negativo effettuato nelle ore precedenti può accedere. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori si è detto pienamente d’accordo, così come hanno fatto due tra i virologi più ascoltati come Roberto Burioni e Matteo Bassetti.

Come dire: se non la si capisce con le buone che vaccinarsi è l’unica soluzione…