Diritti dei passeggeri: niente costo extra per sedere in aereo accanto ai figli

Le nuove norme approvate dal Parlamento Europeo rafforzano i diritti dei passeggeri dei voli aerei: scelta del posto senza supplemento per chi accompagna un minore e bagaglio a mano incluso nel prezzo
Arrivano nuove regole per i diritti dei passeggeri aerei, con due novità, in particolare, che interessano da vicino anche le famiglie: il bagaglio a mano incluso nel prezzo finale del biglietto e il diritto di sedere accanto ai propri figli senza supplementi. Si tratta di un cambiamento atteso da tempo, che punta a rendere più trasparente il costo dei voli e più semplice viaggiare con i bambini.
Ok del Parlamento Europeo alle nuove norme
La riforma, approvata a livello europeo, introduce infatti l’obbligo di mostrare fin dall’inizio un prezzo più chiaro e comprensivo del bagaglio a mano, evitando sorprese al momento della prenotazione. In più, le compagnie non potranno addebitare costi extra per far sedere i bambini sotto i 14 anni accanto a un genitore o accompagnatore.
Cosa cambia per chi viaggia con i bambini
Per le famiglie, la novità più concreta è proprio la garanzia del posto vicino ai figli senza dover pagare un supplemento. Questo significa meno stress nella fase di acquisto del biglietto e meno costi aggiuntivi, soprattutto quando si viaggia con più bambini o su tratte molto frequentate.
La nuova norma interviene anche sulla trasparenza delle tariffe, perché il prezzo visualizzato dovrà essere più chiaro fin dall’inizio della prenotazione. Restano possibili tariffe diverse, ma il principio è quello di rendere immediatamente visibili le condizioni economiche reali del viaggio.
Bagaglio e rimborsi
Il tema del bagaglio è uno dei più sentiti dai viaggiatori, perché negli ultimi anni ha inciso in modo significativo sul prezzo finale dei voli. Con le nuove regole, il bagaglio a mano viene ricompreso nel prezzo complessivo mostrato al passeggero, anche se le compagnie potranno continuare a proporre tariffe base più essenziali.
Accanto a questa novità, il provvedimento rafforza anche le tutele in caso di ritardi, cancellazioni e negato imbarco, con procedure di rimborso più semplici e tempi più chiari. L’obiettivo è rendere più leggibile il rapporto tra passeggero e compagnia, riducendo gli imprevisti e gli extra nascosti.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
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