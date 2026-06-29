Educare il domani. Un passo alla volta verso il futuro

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Con il tuo sostegno, i giovani accolti nelle comunità educative di Amici dei Bambini possono vivere esperienze che lasciano il segno e contrastano la povertà educativa

Il 17 giugno i ragazzi di Casa Padre Mario – comunità in cui gli educatori di AIBC ( la cooperativa sociale del Gruppo Ai.Bi. Amici dei Bambini) accolgono e supportano adolescenti dai 14 ai 18 anni – hanno partecipato ad un’escursione ai Piani di Artavaggio, in provincia di Lecco, accompagnati da guide esperte che li hanno seguiti durante tutto il percorso.

La giornata si è svolta in un clima sereno e positivo, permettendo ai ragazzi di trascorrere del tempo all’aria aperta e di condividere un’esperienza diversa dal solito. Per molti di loro è stata l’occasione per vivere una nuova esperienza, scoprendo luoghi e svolgendo attività che non avevano mai svolto prima. Nessuno dei ragazzi infatti, era mai salito su una funivia e molti non avevano mai avuto occasione di trovarsi in un area montana a 1500 mt di altitudine.

La giornata di sole, ha quindi permesso, con l’aiuto delle guide, di osservare e far conoscere loro le montagne del lecchese e le alpi Orobie.

Una giornata speciale per i ragazzi di Casa Padre Mario

Scesi, all’arrivo della funivia di Moggio, le guide hanno accompagnato i ragazzi per la leggera salita che conduce al rifugio Nicola e, dopo una breve pausa, per un altro breve tratto di strada fino al punto panoramico migliore della zona per ammirare la vista che si poteva godere da lì, prima di tornare al rifugio per consumare sul prato i panini del pranzo al sacco. Dopo il pranzo i giovani si sono rilassati al sole e all’aria fresca della montagna prima di raggiungere nuovamente la funivia per il ritorno.

Nonostante la stanchezza che alcuni hanno avvertito durante il cammino, tutti hanno affrontato l’escursione con impegno e partecipazione, divertendosi e contribuendo a rendere la giornata piacevole per il gruppo. In diversi, all’arrivo alle auto per il rientro hanno infatti, chiesto di poter riorganizzare un’altra escursione così!

Educare il domani. Un progetto per contrastare la povertà educativa

Anche questa iniziativa rientra in “Educare il Domani”, il progetto di Amici dei Bambini nato per contrastare la povertà educativa, l’esclusione sociale e l’indigenza, sostenendo le comunità educative come Padre Mario e i centri di aiuto alla famiglia “Pan di Zucchero”.

Per sostenere il progetto Educare il Domani clicca QUI.

Se vuoi fare di più e stare vicino ogni giorno ai bambini e ai ragazzi delle comunità di accoglienza in Italia, ricevere informazione periodiche sulle attività, puoi attivare una Adozione a Distanza.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.