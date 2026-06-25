Dono di Squadra. Costruire reti di comunità per donne e bambini

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Ai.Bi. Amici dei Bambini partecipa all’iniziativa di crowdfunding di Unicredit tramite la piattaforma “il Mio Dono”. Sostieni anche tu il progetto del Centro di Servizi alla Famiglia Pan di Zucchero – Relazioni Positive di Affori, a Milano

Sostenere il Centro Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero – Relazioni Positive” di Ai.Bi. Amici dei Bambini ad Affori, a Milano, attraverso la campagna “Dono di Squadra“, significa scegliere di investire nel valore dei legami, nella crescita dei bambini e dei ragazzi e nel benessere delle famiglie del territorio.

Questo spazio, infatti, risponde a un bisogno crescente di supporto psicologico, educativo e relazionale per donne, mamme, minori e nuclei familiari che attraversano momenti di fragilità sociale, isolamento o particolare vulnerabilità.

Dalla parte di famiglie e bambini in difficoltà

In un contesto metropolitano caratterizzato da una forte diversità culturale e da bisogni educativi complessi, come quello di Milano, il Centro di Viale Affori 12 si impegna quotidianamente a creare spazi d’ascolto protetti e sicuri per costruire relazioni positive, prevenire il disagio relazionale e rafforzare la comunità.

A oggi, la struttura ha già raggiunto e sostenuto 120 beneficiari: donne, mamme, bambine e bambini della fascia 0-12 anni, preadolescenti, adolescenti e famiglie residenti. Tra i pilastri operativi del Centro si distingue inoltre lo sportello gratuito “Benessere Donna“, un presidio specialistico dedicato al supporto psicologico, per il contrasto alla violenza di genere.

Sviluppare le attività del Centro Servizi alla Famiglia

La nuova raccolta fondi, che ha l’obiettivo di raggiungere 12mila euro, punta a garantire nel tempo continuità e lo sviluppo delle attività del centro. Le risorse raccolte saranno interamente destinate a sostenere il lavoro degli operatori, l’acquisto dei materiali didattici, tutto quanto sia necessario per assicurare la gratuità dei servizi.

Si prevede inoltre di potenziare la ludoteca e lo sportello psicologico, di avviare laboratori educativi per neo-genitori e adolescenti, sostenere la genitorialità consapevole.

Diventare parte attiva del progetto

“In un contesto in cui molte persone si trovano ad affrontare situazioni di fragilità educativa, sociale e relazionale, diventa sempre più importante creare luoghi accoglienti e punti di riferimento capaci di generare relazioni di prossimità. Il Pan di Zucchero nasce proprio con questa finalità: promuovere relazioni positive che aiutino bambini, adolescenti e genitori a non sentirsi soli, rafforzando il senso di comunità e la capacità di affrontare insieme le sfide quotidiane – dice Stefania Pisano, Responsabile Raccolta Fondi di Ai.Bi. Amici dei Bambini – L’iniziativa di Unicredit permette a chiunque di diventare parte attiva di un progetto che mette al centro le persone e il loro potenziale, contribuendo concretamente alla realizzazione di attività educative, percorsi di accompagnamento e occasioni di incontro che favoriscono inclusione, partecipazione e crescita. Ogni contributo, anche piccolo, accresce la forza dell’iniziativa e rende possibile ampliare l’impatto di un intervento che genera valore per la comunità”.

Pisano sottolinea inoltre come “la bellezza di questa iniziativa stia nella capacità di fare squadra attorno a un obiettivo comune. Per questo, ogni donazione rappresenta un passo importante per continuare a mantenere aperte le porte del Pan di Zucchero Relazioni Positive, dove i bambini e le famiglie più fragili possano trovare sostegno, sviluppare relazioni significative e guardare al futuro con maggiore fiducia e serenità.”

Come funziona e come partecipare alla piattaforma “Il Mio Dono” di UniCredit

Per l’iniziativa Dono di squadra, UniCredit mette a disposizione 100.000 euro dal fondo “Carta etica”, da distribuire a 20 organizzazioni non profit aderenti a ilMioDono.it i cui progetti avranno ricevuto, dal 18 maggio al 30 giugno, il maggior importo complessivo di donazioni (conteranno solo le donazioni effettuate tramite “Dona online” con carta di credito Visa, Mastercard, BancomatPay e MyBank).

La piattaforma digitale “Il Mio Dono”è promossa da UniCredit per sostenere le realtà del Terzo Settore che si impegnano quotidianamente nel miglioramento della vita delle persone. Questo spazio di crowdfunding rappresenta un punto di incontro trasparente, sicuro e accessibile tra la solidarietà dei privati e le necessità reali delle associazioni sul campo.

Ogni piccola azione individuale si inserisce così all’interno di un meccanismo di premio collettivo, capace di generare un valore aggiunto concreto e immediato per il benessere delle famiglie di Milano.

Sostieni il progetto di Ai.Bi. tramite tramite l’inziativa Dono di Squadra

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale