“Educare il domani”. Conoscersi. Il fascino dell’hennè colora il pomeriggio di mamme e volontarie del Pan di Zucchero di Roè Volciano

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“È stata una bella giornata di integrazione. Un’occasione per valorizzare le identità di ciascuno e costruire ponti concreti all’interno della comunità”

Mercoledì scorso, decorazioni brune hanno preso vita sulle mani e sul corpo di mamme, volontarie ed educatrici del Pan di Zucchero Roè Volciano (Brescia), mescolando l’arte ai racconti e i sorrisi a corroboranti tazze di thè verde alla menta.

“CONOSCERSI – Formazione, Orientamento e Comunità per prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico”, progetto rivolto ai giovani studenti nella fase della preadolescenza e alle loro famiglie, promosso da Ai.Bi. Amici dei Bambini insieme alla cooperativa AREA, al gruppo AGE (associazione genitori) e finanziato attraverso i fondi AGIA – Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con lo scopo di prevenire l’abbandono scolastico e la povertà educativa attraverso azioni di supporto, orientamento e attivazione della comunità educante. CONOSCERSI è attivo in quattro sedi Ai.Bi.: Cagliari, Monghidoro, Roè Volciano e Salerno e vede la collaborazione di quattro istituti scolastici, uno in ciascun territorio. Mentre la polvere rossa dell’hennè, (Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO) scivolava sulla pelle, tra un disegno e una ricetta è andato in scena un perfetto pomeriggio di integrazione e convivialità, reso possibile grazie aprogetto rivolto ai giovani studenti nella fase della preadolescenza e alle loro famiglie, promosso da Ai.Bi. Amici dei Bambini insieme alla cooperativa AREA, al gruppo AGE (associazione genitori) e finanziato attraverso i fondi AGIA – Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con lo scopo di prevenire l’abbandono scolastico e la povertà educativa attraversoè attivo in quattro sedi Ai.Bi.: Cagliari, Monghidoro, Roè Volciano e Salerno e vede la collaborazione di quattro istituti scolastici, uno in ciascun territorio.

CONOSCERSI. L’integrazione passa attraverso la scoperta dell’altro

“Personalmente – racconta una volontaria del Pan di Zucchero che ha partecipato all’evento- vedere le mamme spiegare il procedimento per realizzare questi decori e stato davvero emozionante. Mi sono resa conto di quanto sia stato importante per loro essere protagoniste di un pomeriggio dedicato alla propria cultura e tradizioni. È stata una bella giornata di integrazione. Un’occasione per valorizzare le identità di ciascuno e costruire ponti concreti all’interno della comunità, partendo dalle mamme e dal loro ruolo centrale nella crescita dei figli”.

Cosa sono i Pan di Zucchero?

I centri di aiuto alla famiglia “Pan di Zucchero”, come quello di Roè Volciano, Comune della Val Sabbia, in provincia di Brescia, sono stati ideati da Ai.Bi. oltre 10 anni fa per essere vicina ai bisogni di bambini, ragazzi e famiglie sul territorio. Anche questi centri rientrano in “Educare il Domani”, il progetto di Amici dei Bambini nato per contrastare la povertà educativa, l’esclusione sociale e l’indigenza, sostenendo le comunità educative per adolescenti e, appunto, i centri di aiuto alla famiglia “Pan di Zucchero”.

Educare il Domani clicca

Se vuoi fare di più e stare vicino ogni giorno ai bambini e ai ragazzi dei nostri Pan di Zucchero, ricevere informazione periodiche sulle attività, puoi attivare una Adozione a Distanza. Per sostenere il progettoclicca QUI Se vuoi fare di più e stare vicino ogni giorno ai bambini e ai ragazzi dei nostri, ricevere informazione periodiche sulle attività, puoi attivare una Adozione a Distanza.