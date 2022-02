Emergenza Ucraina BAMBINIxLAPACE: i messaggi dei nostri sostenitori per i “loro” bambini

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

“…Le chiedo scusa se scrivo ancora, ma…sono preoccupata per Masha, per il personale e per le mie bambine. In realtà per tutti i bambini… In questi giorni pensavo a quale regalo fare a Kira per il compleanno… Ma la pace non posso proprio procurargliela…”

Chi decide di attivare un’Adozione a Distanza, decide di far volare un pezzettino del proprio cuore a migliaia di chilometri da casa, perché si posi su quello di un minore abbandonato o in difficoltà, riscaldandolo e confortandolo.

Attivare un’Adozione a Distanza è un po’, passateci il termine, come diventare mamme o papà del mondo e quando, come sta accadendo in questi giorni in Ucraina, il mondo colorato e pieno di speranza che vorremmo per i NOSTRI bambini, per i NOSTRI altri figli, si trasforma in un incubo senza fine, il nostro cuore sanguina, perché vorremmo fare di più per loro. Vorremmo portarli via da tutto quell’orrore, metterli al riparo, accoglierli al sicuro, anche se temporaneamente, tra le nostre braccia.

Scalda allora il cuore sentire come voi, cari sostenitori del progetto di Adozione a Distanza di Ai.Bi. in Ucraina, siate vicini davvero con tutto il vostro affetto, ai bambini dell’orfanotrofio Volodarka. Sono moltissimi i messaggi, con i quali ci avete inondato, già prima che i presagi di guerra si trasformassero in una terribile realtà e che continuate ad inviarci, chiedendo informazioni, dichiarando la vostra disponibilità per “fare di più…”. “…Per le VOSTRE bambine…”

Adozione a Distanza in Ucraina: i vostri messaggi ci scaldano il cuore!

“…Sono molto preoccupata per quanto sta succedendo in Ucraina. Per caso voi di Ai.Bi. avete notizie recenti di questi giorni dell’istituto Volodarka? I ragazzi resteranno lì? Spero tanto che Aniuta abbia saputo dell’adozione a distanza, vorrei tanto poter fare di più per lei ma non so come. Mi sento impotente…”

“…Le chiedo scusa se scrivo ancora, ma Masha per me e un’amica e sono preoccupata per lei, per il personale e per le mie bambine. In realtà per tutti i bambini che dalle vostre foto oramai conosco. Se ci fossero novità riuscirebbe a farmelo sapere? In questi giorni pensavo a quale regalo fare a Kira per il compleanno… Ma la pace non posso proprio procurargliela… grazie per l’attenzione…”

“…Prego affinché questo scellerato conflitto finisca subito…”

“…Buongiorno, sono Elisa e ho fatto un’adozione a distanza per un bambino ospite nella struttura di Kiev. È possibile farlo venire in Italia temporaneamente per allontanarlo da quella situazione?…”

“Buongiorno. Avete notizie da Kiev? Sono preoccupata per le mie bambine… e per tutti i bambini…”

“…Carissima Masha, seguo ogni giorno la situazione del vostro bellissimo Paese e spero tanto che la situazione si risolva. Dica a Lev che gli sono vicino e che per qualsiasi cosa abbia bisogno deve solo chiedermelo attraverso Lei ovviamente. Un caro saluto…”

“…Buonasera. Se ci fosse bisogno e speriamo di no per loro…. noi come famiglia saremmo disposti ad ospitare persone in fuga da questa assurda guerra. Forza e coraggio…”

Ucraina. Adozione a Distanza: non lasceremo mai soli i NOSTRI bambini

I bambini ospiti nell’orfanotrofio Volodarka non sono e non saranno MAI lasciati soli.

Attualmente, nella struttura, dove si trovano i 180 minori che Ai.Bi. segue da anni con il progetto di Adozione a Distanza è stato allestito un campo per accogliere gli sfollati. La struttura si presta per questa operazione, trovandosi a circa 140 chilometri da Kiev, in una posizione di relativa, maggiore sicurezza, e per gli ampi spazi a disposizione. Gli insegnanti della scuola e le educatrici di Ai.Bi. che si trovano sul posto riferiscono che già stanno arrivando le prime famiglie, provenienti soprattutto dalle regioni di Kiev e di Donetsk (la zona del Donbass).

Ora è davvero FONDAMENTALE l’aiuto di tutti.

Chiunque può offrire il proprio contributo sostenendo la campagna Emergenza Ucraina di AI.BI: #BAMBINIxLAPACE con una “donazione una tantum”, oppure sostenendo il progetto “Adotta a distanza i bambini dell’Ucraina”: ogni aiuto, in un momento come questo, è fondamentale… NON LASCIAMOLI SOLI.

Donazione tramite IBAN: IT40 Z030 6909 6061 0000 0122 477 Intestato a Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini. Causale: BAMBINIxLAPACE

EMERGENZA UCRAINADONA ORA