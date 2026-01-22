Il Festival dell’Accoglienza racconta affido, adozione e storie di prossimità

Share Post Share Whatsapp Messenger

A Novara e Arona incontri, libri e cinema per promuovere la cultura dell’accoglienza

Promuovere la cultura dell’accoglienza, raccontandone la bellezza e il valore umano e sociale: è questo l’obiettivo del Festival dell’Accoglienza, in programma a Novara e Arona dal 30 gennaio all’8 febbraio. Un ricco calendario di incontri, convegni e proiezioni cinematografiche accompagnerà il pubblico alla scoperta delle esperienze di affido, adozione e prossimità familiare.

Il festival

Organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte, da WeCare Famiglia – Centro diocesano per la famiglia “A. G. Comoli” e dall’Ufficio per la Famiglia e la Pastorale familiare della diocesi di Novara, l’inaugurazione è prevista venerdì 30 gennaio alle 17 nel Quadriportico del Duomo di Novara con l’apertura della mostra fotografica L’arte di accogliere: storie di affido, adozione e speranza. Interverrà Roberto Gontero, presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte. Seguirà la presentazione del libro Scegli me di Muluye Feraboli, che ripercorre il suo percorso di adozione, vissuto come una possibilità di rinascita.

Domenica 1 febbraio alle 15, alla Collegiata di Arona, si terrà l’incontro con suor Lucia Corradin dal titolo Racconti dal Caritas Hospital di Betlemme, unico ospedale pediatrico della Cisgiordania, che ogni anno cura circa 50 mila bambini.

Martedì 3 febbraio alle 18, nel Salone della Maddalena di Novara, suor Maria Baroni, direttrice della Casa Famiglia “Spirito Santo” di Trecate, presenterà il libro Se queste mura potessero parlare, che racconta gli ottant’anni di vita della comunità educativa fondata nel 1945.

Giovedì 5 febbraio alle 20.30 al cinema Vip di Novara sarà proiettato il film Solo cose belle di Kristian Gianfreda, dedicato all’attenzione per gli altri e al rispetto della diversità, ispirato all’esperienza della Comunità Papa Giovanni XXIII. Il Festival si concluderà domenica 8 febbraio alle 18.30 nel Salone della Maddalena con un momento di confronto e un aperitivo condiviso.

Il progetto CASA

Durante il Festival sarà presentato anche il progetto C.A.S.A. – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza, finalizzato alla promozione dell’affido e dell’adozione familiare attraverso reti di volontariato e solidarietà sociale. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto ha una durata di 18 mesi e coinvolge undici organizzazioni su tutto il territorio nazionale, tra cui Ai.Bi. Amici dei Bambini, e con il Forum delle Associazioni Familiari come capofila.

Informazioni e richieste sull’affido familiare

Chiunque volesse approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla propria disponibilità a intraprendere questo percorso, può partecipare agli incontri organizzati da Amici dei Bambini

Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito.