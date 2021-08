Il mondo in aiuto di Haiti: la raccolta fondi di Ai.Bi. e l’iniziativa della tennista Naomi Osaka

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

All’indomani del terribile terremoto che ha nuovamente colpito Haiti, tutto il mondo si muove in soccorso della popolazione locale. Anche Ai.Bi., presente nel Paese da gennaio 2013, ha immediatamente attivato una raccolta fondi dedicata ai bambini delle Creche

Ogni ora che passa si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto ad Haiti. Gli ultimi dati della protezione civile indicano che i morti hanno superato la soglia dei 1400, mentre sono quasi 6 mila i feriti che non riescono più a essere sistemati negli ospedali orami saturi. Una piccolissima buona notizia arriva dal fronte meteorologico, con la prevista tempesta tropicale Grace che ha perso parte della sua forza venendo declassata a “depressione tropicale”.

Gli aiuti per Haiti da tutto il mondo

Nel frattempo, per fortuna, anche la macchina degli aiuti si è messa in moto: il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato immediatamente dopo la tragedia una risposta USA, nominando l’amministratrice dell’agenzia Usaid Samantha Power come alto dirigente per coordinare i lavori. Anche la Francia, per bocca del Presidente Macron ha promesso di “rimanere al fianco di Haiti e della sua gente” con aiuti immediati, così come hanno fatto diversi paesi dell’America Latina.

Non mancano anche le iniziative più personali, come quella della tennista giapponese Naomi Osaka, già numero uno del mondo (attualmente è la numero 2 del ranking), che ha annunciato che devolverà tutti i premi in denaro dell’importante tornei di Cincinnati, attualmente in corso, per aiutare il popolo di Haiti.

Il messaggio di Naomi Osaka per il popolo di Haiti

La Osaka è particolarmente sensibile alla causa, avendo il padre haitiano, e non ha esitato a lanciare attraverso il suo accunt Twitter questo messaggio: “Fa davvero male vedere tutta la devastazione che sta accadendo ad Haiti, e io sento che davvero non possiamo concederci un attimo di tregua. Sto per prendere parte a un torneo questa settimana e devolverò tutto il premio in denaro ai soccorsi per Haiti. So che il sangue dei nostri antenati è forte, continueremo a crescere”.

La raccolta fondi di Ai.Bi. in soccorso delle vittime del terremoto di Haiti

Naturalmente, anche Ai.Bi., che ad Haiti opera dal 2013, si è subito mossa in aiuto dei “suoi” bambini accolti nelle Creche (così si chiamano i piccoli istituti nei quali vivono i bambini abbandonati) lanciando una raccolta fondi dedicata in collaborazione con l’Associazione Internazionale Haiti Integrity Project (A.I.H.I.P.). Chiunque può partecipare con una donazione attraverso le varie modalità specificate a questa pagina, indicando la causale “Haiti, emergenza terremoto”.

