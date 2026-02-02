Lasciti solidali: fare del bene conviene anche dal punto di vista fiscale

La informiamo che gli elementi presenti sui siti web di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS e di Fondazione Ai.Bi. sono liberamente accessibili solo a scopo di consultazione/esplorazione. L’uso dei contenuti, inclusi diversi nomi, loghi e immagini è ammesso solo in conformità con questa Nota Legale o con un precedente permesso fornito da Ai.Bi..

La duplicazione del materiale o di parti di esso in forma scritta o elettronica è consentita solo citando espressamente la fonte.

Le immagini, i loghi e i nomi sono di regola marchi registrati e protetti e sono proprietà di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS. Qualsiasi riproduzione non autorizzata è vietata.

Le parole “aibi” e “aibimbi” sono marchi verbali di Ai.Bi. e ne sono vietati l’utilizzo e la riproduzione con qualsiasi carattere o colore.

Gli aibimbi sono i personaggi stilizzati raffiguranti bambini con caratteri e abbigliamento di evidente provenienza da vari Paesi del mondo. Gli aibimbi sono tanti e sono tutti registrati anche singolarmente, ognuno con un nome tipico del Paese di origine. Anche gli aibimbi, sia in gruppo che singolarmente, sono protetti a prescindere dal colore. Il logo degli aibimbi è quello riportato nella presente nota legale.

Anche i marchi “Fior d’Arancio” e “Il Bello che fa Bene” sono registrati.

Nessun elemento contenuto nei siti di Ai.Bi. sottintende in alcun modo la concessione di una licenza o di un diritto all’utilizzo di un testo, di un’immagine, di un marchio registrato o di un logo. Il download e la copiatura dei siti di Ai.Bi. o di parti di essi non implicano la cessione o il trasferimento di alcun tipo di diritto riguardante il software o gli elementi presenti sul sito stesso.

Ai.Bi. si riserva tutti i diritti per quanto riguarda gli elementi presenti sui propri siti web, riviste, libri, giornali e opuscoli informativi, ad eccezione dei diritti appartenenti a terzi.

Se avesse domande da porre o commenti da fare in merito alle nostre avvertenze giuridiche, La preghiamo di prendere contatto con noi tramite diritti@aibi.it, previa lettura dell’ informativa sulla protezione dei dati personali.

Questa pagina è stata modificata l’ultima volta il 5 aprile 2011.