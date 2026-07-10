Eletto dall’Assemblea dei soci, guiderà l’IID per il prossimo triennio raccogliendo il testimone di Ivan Nissoli
Marco Rasconi è il nuovo presidente dell’Istituto Italiano della Donazione (IID). Guiderà l’ente per il prossimo triennio. Succede a Ivan Nissoli che ha presieduto l’IID dal 2024 ad oggi.
Eletto dai soci nel corso dell’ultima assemblea, Marco Rasconi rappresenta una figura di riferimento per il Terzo Settore italiano. Laureato in Economia, con una lunga esperienza nella governance delle organizzazioni no profit e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, dell’inclusione e della partecipazione civica, Rasconi ha ricoperto per nove anni la carica di Presidente nazionale di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, dopo aver guidato la sezione di Milano. È inoltre responsabile del progetto sui percorsi di vita indipendente di LEDHA Milano e componente della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.
Marco Rasconi: esperienza consolidata e figura di riferimento per il Terzo Settore
Marco Rasconi guiderà per i prossimi tre anni il neoeletto consiglio direttivo composto dal vicepresidente Alberto Fontana e dai consiglieri Gianfranco Arnoletti, Francesco Falini, Alessandro Guido e Adelaide Gallo.
Rasconi mette a disposizione dell’IID un’esperienza consolidata nella guida di organizzazioni del Terzo Settore, nella costruzione di reti e nella promozione dei valori di trasparenza, responsabilità e fiducia, elementi fondanti della missione dell’ente.
“Ho accolto con convinzione la proposta di assumere questo nuovo incarico – dichiara il neo presidente dell’Istituto Italiano della Donazione – e lo affronterò facendo tesoro delle esperienze maturate in tanti anni di impegno nel Terzo Settore. Stiamo vivendo una fase cruciale per il non profit: si aprono nuove opportunità, anche grazie all’evoluzione del quadro normativo, ma al tempo stesso siamo chiamati a rispondere a sfide importanti, soprattutto sul piano della comunicazione, della credibilità e della reputazione. In questo contesto, l’IID vuole rinnovare e rafforzare il proprio ruolo storico, continuando a promuovere la cultura e la pratica del dono, della trasparenza e della fiducia. Sono valori irrinunciabili per il Terzo Settore e rappresentano la base su cui costruire il rapporto con cittadini, donatori, istituzioni e comunità.”
Ai.Bi. desidera esprimere un sentito ringraziamento al past president Ivan Nissoli per la vicinanza dimostrata e per la costante partecipazione dell’IID alle attività portate avanti da Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Al neo presidente e a tutto il consiglio direttivo giungano i migliori auguri di Ai.Bi. per un mandato ricco di soddisfazioni.