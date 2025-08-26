Montbel, Ai.Bi. e il Cinema di Venezia: il design che sostiene il diritto dei bambini abbandonati di essere figli

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Montbel rinnova il proprio impegno solidale al fianco di Ai.Bi. Amici dei Bambini, per promuovere il diritto di ogni bambina e bambino abbandonato di essere figlio e sostenere i progetti di accoglienza in Italia e nel mondo
Dal 27 agosto al 6 settembre, in occasione della 82ª Mostra del Cinema di Venezia, Montbel torna nella raffinata cornice dell’Hotel Sina Centurion Palace, ma con un ruolo ancora più profondo: dare voce, attraverso il design, a chi troppo spesso resta invisibile: le bambine e i bambini abbandonati o in grave difficoltà familiare.
Con l’iniziativa Chair for Charity, promossa da Montbel per Ai.Bi. – Amici dei Bambini, ogni sedia si trasforma in un messaggio di accoglienza e in diritti per i più fragili.
Durante i giorni del Festival, la sedia Wave di Montbel, simbolo dell’iniziativa, sarà autografata dalle celebrità e dagli ospiti della Mostra.Questa stessa sedia sarà poi battuta all’asta in occasione de Il Bello che Fa Bene, il tradizionale evento natalizio di raccolta fondi organizzato da Ai.Bi., diventando così un vero e proprio oggetto di design solidale, capace di unire arte, impegno e speranza per le bambine e i bambini più fragili e indifesi.
Sostenendo concretamente i progetti di Ai.Bi. in Italia e nel mondo, Montbel mette il design al servizio della solidarietà: un gesto di responsabilità che va oltre l’estetica, abbracciando il valore della cura, della famiglia, dell’amore.
In un evento che celebra le grandi storie sul grande schermo, Montbel sceglie di supportare le storie vere, quelle di bambine, bambini e famiglie più fragili che Ai.Bi. accoglie e supporta da oltre 40 anni affinché possono trasformarsi in storie di speranza!
Perché ogni bambino ha diritto di essere figlio. E ogni gesto può fare la differenza.