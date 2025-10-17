Natale Solidale 2025: Ai.Bi. e ALESSI insieme per trasformare ogni dono in un gesto d’amore

Le aziende possono scegliere regali di design che sostengono i progetti di Ai.Bi. a favore dei bambini e delle famiglie in difficoltà
Anche per il 2025, Ai.Bi. Amici dei Bambini invita le aziende a vivere il Natale come un’occasione per trasformare un gesto di riconoscenza in un gesto di solidarietà, aderendo alla Campagna di Natale Solidale 2025.
I prodotti Alessi per un Natale solidale
Grazie alla preziosa collaborazione con ALESSI, partner storico e grande amica di Ai.Bi., da anni al nostro fianco nel sostenere progetti dedicati all’infanzia e alle famiglie in difficoltà, le imprese potranno offrire a collaboratori, clienti e partner omaggi natalizi di design che uniscono la cura per il bello al valore profondo della solidarietà.Ogni dono scelto attraverso la Campagna di Natale Solidale contribuisce concretamente a sostenere i progetti che Ai.Bi. realizza in Italia e nel mondo, per garantire a ogni bambino abbandonato o in situazione di fragilità familiare il diritto di crescere circondato da amore, protezione e speranza.
Le proposte
Tra le proposte di design disponibili, una ricca selezione di oggetti iconici ALESSI come le palline “Proust” per l’albero di Natale, il celebre cavatappi “Parrot” di Alessandro Mendini, il cestino in acciaio “Girotondo” di King-Kong e molti altri articoli che, grazie a un semplice gesto di solidarietà, renderanno il Natale ancora più speciale.
In un periodo dell’anno che richiama alla condivisione e all’attenzione verso gli altri, scegliere Ai.Bi. e ALESSI significa dare al Natale della propria azienda un valore che va oltre il dono: quello di un futuro migliore per tanti bambini.
Informazioni
Per informazioni, scrivete all’indirizzo aziende@aibi.it oppure telefonate al numero 0298822359.