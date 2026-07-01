Perché rinunciare all’adozione nazionale dopo un abbinamento internazionale?

Molti futuri genitori si chiedono: “Non posso decidere di effettuare due adozioni? Perché devo rinunciare all’adozione nazionale se ho un abbinamento con l’internazionale?”. Scopriamo perché le normative vietano questa pratica per tutelare i minori e i delicati equilibri familiari
L’adozione di un minore, al pari della nascita di un bambino, è un evento che ha un impatto sostanziale su un nucleo familiare. L’arrivo di un figlio porta con sé, tra le altre cose, nuovi equilibri emotivi e relazionali, una diversa gestione degli spazi e delle risorse economiche, nuove dinamiche.
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L’aggiornamento della valutazione dei servizi sociali e del giudice
Per questo motivo, a seguito di un’ adozione, la valutazione effettuata a suo tempo dai servizi sociali e dal giudice che ha dichiarato una coppia (o un single) idonea all’adozione di un minore o di più minori purché fratelli, perde essenzialmente di valore e deve essere per forza di cose aggiornata.
L’idoneità e le autorità del Paese di origine
Analogo discorso si può fare con riferimento alla valutazione effettuata dalle autorità del Paese di origine del minore straniero che hanno ritenuto gli aspiranti genitori adottivi una risorsa, sulla base della configurazione familiare che era stata inizialmente presentata loro.
Adozione nazionale e internazionale: le tempistiche per la rinuncia
È fondamentale che la rinuncia all’adozione nazionale avvenga al più tardi subito dopo l’accettazione dell’abbinamento con un minore straniero. Ciò per evitare che una coppia o un single possano “scegliere” di optare per un abbinamento in nazionale dopo che all’estero gli operatori hanno già iniziato la preparazione del minore loro abbinato in internazionale, con gravi conseguenze da un punto di vista psicologico per lo stesso minore.
A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.
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