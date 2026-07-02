Repubblica Democratica del Congo. Adozione a Distanza. Evviva! Finalmente non si dorme più a terra

Sono arrivati letti, pentole e lenzuola per gli 86 bambini dell’orfanotrofio Lumière du Monde. Con il progetto Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio, puoi continuare a offrire loro protezione e speranza
All’interno dell’orfanotrofio Lumière du Monde, si respira aria di festa.
L’istituto che sorge a 23 km da Goma, nel territorio Masisi, a causa del conflitto del 2025 aveva perso tutto ciò che possedeva: non c’erano letti per tutti e quelli presenti erano fatiscenti e sprovvisti di materassi e biancheria. Molti degli 86 bambini della struttura erano costretti a dormire in terra, adagiati su delle stuoie e per mangiare disponevano di pochi piatti da condividere tra loro, ma grazie al progetto Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio, di Ai.Bi. Amici dei Bambini negli scorsi giorni sono arrivate le prime forniture.
Letti e lenzuola per tutti!
Il giorno della consegna è stato un momento di grande gioia per tutti. Sono stati acquistati letti, materassi, lenzuola, coperte, pentole, piatti, posate, bicchieri, thermos, coltelli da cucina, scope, secchi per le pulizie e per l’igiene personale. Un primo piccolo passo, ma di estrema importanza per l’accoglienza e il benessere dei nostri bambini. L’orfanotrofio Lumière du Monde ha risentito in modo consistente della guerra. Attualmente la struttura ospita 86 bambini in condizioni di estrema vulnerabilità. Si tratta di minori abbandonati, orfani o che si sono smarriti durante la guerra. Di alcuni di loro non si conoscono le origini familiari. Hanno bisogni importanti da dover essere risolti con la massima urgenza.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
Amici dei Bambini opera in Repubblica Democratica del Congo dal 2008 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?
Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Se vuoi aiutare anche tu i bambini degli orfanotrofi Lumiere du Monde, FED, SODAS di Goma, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.