Temporary shop solidale di Ai.Bi. Nuovo anno nuovi arrivi!

E’ tempo di buttarci alle spalle il 2020. Non accontentiamoci di gettar via oggetti vecchi per dare un taglio netto col passato. Salutiamo il 2021 facendoci un regalo con i nuovi arrivi del Temporary Shop Solidale

Rompi le tradizioni e brinda insieme a noi al 2021 facendo del bene a te e a chi ha più bisogno: bambini, adolescenti e famiglie che sono stati più colpiti dalle conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Non hai che l’imbarazzo della scelta. Tra i nuovi arrivi la collana, per lei e per lui, con pietre dure naturali, occhio di tigre rosso, infilato con filo tecnico nautico ed elemento ad ingranaggio, in oro rosa 9ct. da abbinare al bracciale con pietra di ematite e filo tecnico nautico nero con elemento centrale mini ingranaggio del tempo in argento o al bracciale dedicato ai legami indissolubili con due micro ingranaggi in argento al platino concatenati tra loro, tutti firmati Dexter.

E poi lo zaino medio organizzato in pelle di Piquadro . Scomparti, cerniere, elementi di grande pregio, rendono uno zainetto in pelle un prezioso passepartout per molteplici occasioni. Perfetto connubio tra lavorazione tradizionale italiana, qualità, design ed innovazione che da sempre caratterizzano Piquadro.

Cosa augurarsi di meglio per il 2021 se non andare a lezione dai maestri pasticceri della storica Pasticceria Costa e imparare i segreti della pasticceria siciliana? Dai dolci di mandorla, ai cannoli, alla cassata fino al buccellato (tipico dei queste feste). Un voucher per una lezione online individuale con il maestro pasticcere Matteo Costa che ti seguirà passo dopo passo nella realizzazione del tuo dolce preferito!

Oggetti esclusivi e gustose lezioni…

Non poteva mancare la borsa a mano di Salvatore Ferragamo. Eleganza classica e linee femminili caratterizzano questa borsa realizzata in morbido vitello dalla naturale granulosità. Una versione compatta che mantiene la funzionalità interna con i tre comparti, di cui uno piatto con chiusura a magnete. Manico in pelle e tracolla rimovibile per un look fresco e metropolitano.

Per i nostalgici degli happy hour c’è sempre il Voucher “A lezione di … cocktail” con Filippo Sisti, il pioniere della “cucina liquida”. Una pratica che unisce le tecniche della cucina a quelle tipiche del bartending. Le creazioni di Filippo, non sono semplici cocktail, sono una novità nel mondo della ristorazione all’insegna della sperimentazione

E per quanti rifuggono dal freddo di questi giorni, quale miglior regalo di una Mantella in neoprene con fodera doppiata e trapuntata a macchina, dalla vestibilità ampia e senza taglia, rivisitata con elementi sportivi. Un pezzo unico realizzato da Jessica Nicodemo, una giovane designer laureanda all’Accademia di Brera protagonista di varie sfilate, come FASHION GRADUATE , MICAM, MILANO UNICA e altre. L’immagine riprodotta sulla mantella è una sua fotografia del 1999 in Brasile, Paese di origine di Jessica Nicodemo.

Scegliendo online uno dei prodotti del Temporary Shop Solidale di Ai.Bi. fai del bene due volte: a te che riceverai a casa un prodotto di grandi marchi detraendo la donazione fatta con la prossima dichiarazione dei redditi e ai bambini e alle famiglie che grazie a te potranno continuare a contare sul nostro aiuto.

