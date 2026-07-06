Adozione Internazionale. La cicogna di Ai.Bi. e la “gioia più grande” che porta a ogni volo

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Nuova chiamata per la Cicogna di Ai.Bi. Amici dei Bambini dalla Colombia, per portare dai suoi nuovi genitori Yeiko, 8 anni e mezzo. Per tutti loro è la “gioia più grande”. Quella che ogni volta si vive quando un’Adozione Internazionale si compi

Nemmeno il tempo di festeggiare la “doppietta” della cicogna di Ai.Bi. di ritorno dalla Colombia, che, sempre dalla Colombia, è arrivata una nuova chiamata. Questa volta il carico era più agevole, con un solo bambino, anziché due, da portare dall’altra parte dell’oceano, in Italia, ma, si sa, la matematica dell’adozione ha i suoi teoremi del tutto particolari, secondo i quali dimezzando il numero dei bambini (o moltiplicandolo, aggiungendo, sottraendo…) la gioia non cambia!

Ogni volo sembra essere quello con il carico di gioia più grande che si possa portare. Anche se la volta successiva si vive esattamente la stessa emozione!

A ogni volo, la gioia più grande

Ed è effettivamente così, perché, volo dopo volo, ogni volta quello portato dalla cicogna sembra essere il “carico di gioia” più grande che ci possa essere. Evidentemente, si tratta di un altro di quei teoremi strani che solo la matematica dell’Adozione Internazionale può spiegare: ogni singola adozione comporta una gioia che, ogni volta, è la più grande possibile!

La dimostrazione è molto facile da avere: basta chiedere ai protagonisti di ogni singolo volo.

Questa volta, a confermarlo è Yeiko, un bambino di 8 anni e mezzo che finalmente arriva ad abbracciare la sua nuova famiglia per sempre, i suoi genitori, gli amici e i parenti. Tutti, ne siamo certi, risponderebbero che quella che stanno provando è una gioia indescrivibile, la più grande che ci spossa essere: quella che accompagna un bambino dai suoi genitori per essere accolto, una volta e per sempre, come figlio!

Più strano potrebbe essere che anche la Cicogna di Ai.Bi. la viva come tale: possibile che anche per lei ogni volo sia il più bello che si possa mai fare? Eppure è così, da circa 4mila voli! E sarà così per sempre, finché sarà rimasto, nel mondo, anche un solo bambino abbandonato.

Chiamatela, se volete, la matematica impossibile dell’Adozione Internazionale!

A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chiunque, coppie e single, sia interessato ad avere maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale o a intraprendere l’iter adottivo può partecipare ai tanti webinar e corsi organizzati da Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni, contattate l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.