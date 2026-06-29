Adozione Internazionale. La doppietta della Cicogna di Ai.Bi. che vale il Mondiale della vita

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Nuovo viaggio dalla Colombia per la Cicogna dell’Adozione Internazionale di Amici dei Bambini, arrivata in Italia con una sorella e un fratello inseparabili. Ora anche all’interno della loro nuova famiglia!

Lo abbiamo giù raccontato in occasione del precedente viaggio della Cicogna di Amici dei Bambini: tutti i Paesi sono uguali, ma qualcuno… “è più uguale degli altri”. Il perché, per i fan della cicogna, è ben noto: in oltre 40 anni di storia c’è una nazione da cui la cicogna è già andata e tornata più di 400 volte: la Colombia!

Torniamo a ripeterlo oggi, nel momento in cui proprio da qui la cicogna è tornata con sulle ali un carico doppio: Lizeth Julieth, di 9 anni, e Miguel Angel di 8. Sorella e fratello vicinissimi di età, che insieme hanno sorvolato l’Atlantico con la gioia nel cuore e l’impazienza di poter abbracciare i loro nuovi genitori.

Una vittoria per tutti

Il viaggio, come sempre, è stato una festa, con i sorrisi a fare da carburante e nelle orecchie i cori di tutta la Colombia, che mentre inneggia alla nazionale impegnata nei mondiali di calcio, idealmente sospinge anche questi suoi due “figli”, che il loro mondiale lo hanno vinto. Ed è un mondiale più bello che mai, visto che in questa ideale partita non perde nessuno, che abbiano la maglietta colombiana o quella italiana, ancora una volta in prima file nell’Adozione Internazionale, dove storicamente siamo sempre in cima al ranking e non manchiamo mai una qualificazione.

Che goal incredibile, l’adozione

Un grande grazie va, allora, ai genitori di Lizeth Julieth e Miguel Angel: questa volta sono stati loro a indossare la maglietta dell’Adozione Internazionale e a vincere la partita, aiutati da tutto lo staff che, in Italia come in Colombia, ha seguito tutto l’iter e ha fatto l’indispensabile gioco di squadra affinché tutto andasse per il meglio. L’abbraccio, all’arrivo della cicogna, è stato più caldo, commovente e importante che quello dopo un gol alla finale dei Mondiali.

A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.

Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.