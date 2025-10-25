AibiWeek. Due appuntamenti per riflettere, conoscere e costruire insieme

Dal confronto sulle politiche pubbliche agli incontri per le coppie che sognano l’adozione: ecco gli eventi della settimana con Ai.Bi. Amici dei Bambini
Lunedì 27 ottobre
Faris Talk. Dialogo sull’Eta Beta delle politiche pubbliche
On Line
Ore 19
Lunedì 27 ottobre alle ore 19, sulla pagina Facebook di Ai.Bi. Amici dei Bambini, torna l’appuntamento con Faris Talk LIVE 2025, un momento di confronto aperto sui temi più attuali del sociale e delle politiche pubbliche.
L’incontro dal titolo Dialogo sull’Eta Beta delle politiche pubbliche vedrà l’abituale conduzione di Marzia Masiello, dell’Ufficio di Presidenza di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, e la partecipazione di Andrea Battistoni, Portavoce del Presidente INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche e autore del libro L’alba di una nuova Normalità – L’Eta Beta delle politiche pubbliche.
Per maggiori informazioni, clicca QUI.
Mercoledì 29 ottobre
Ai.Bi. sede di Bolzano
L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)
On Line
Ore 17
Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Ai.Bi. e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Amici dei Bambini. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.
Per informazioni e iscrizioni: QUI.