BAMBINIxLAPACE. Ucraina, crescere sotto le bombe: la ludoteca che restituisce il sorriso ai bambini

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Ogni attività organizzata nella Ludoteca di Ai.Bi. Amici dei Bambini aiuta i bambini a ritrovare serenità, rafforzare i legami con i coetanei e affrontare i traumi della guerra attraverso il gioco

Cosa significa essere un bambino e dover crescere circondato da guerra, sofferenza e devastazione? Cosa significa vedere stravolta la propria vita, i propri sogni e la leggerezza della propria infanzia?

In Ucraina, Ai.Bi. Amici dei Bambini, ogni giorno, cerca di regalare attimi di serenità a tanti bambini vittime della guerra e un supporto alle loro famiglie.

EMERGENZA UCRAINA

La Ludoteca di Volodarka grazie all’impegno di operatori ed educatrici è diventata un punto di riferimento per centinaia di piccoli ospiti e per i loro genitori. In quest’ultima settimana lo spazio è stato davvero molto frequentato! Sono stati ben 152 i bambini che hanno preso parte alle attività della ludoteca (29 maschi e 123 femmine) assieme a 7 genitori.

Recuperare la spensieratezza dell’infanzia

I nostri operatori ci hanno raccontato che l’atmosfera è sempre serena, allegra, piena delle risate dei bambini. Ogni giorno organizzano un gioco di gruppo diverso come la “caccia al tesoro”, “la fortezza”, “sì o no”.

Un giorno in particolare è stato davvero divertente: quando la ludoteca di Volodarka si è trasformata in un vero salone di bellezza per bambini.

I piccoli “maestri”, con grande entusiasmo, hanno creato pieghe, fatto manicure, trucco artistico e tatuaggi temporanei, mentre nell’area relax tutti si godevano tè e biscotti.

Piccoli momenti di felicità, fondamentali per recuperare un pezzetto di quell’infanzia spazzata via dalla guerra.

A cura degli espatriati e del personale di Ai.Bi. Amici dei Bambini nel Paese.

Ai.Bi. è presente in Ucraina dal 1999.

La speranza dei bambini dell’Ucraina è appesa a un filo

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono passati oltre 4 anni. In questo tempo oltre 700 bambini sono morti e quasi 3.000 sono stati feriti. Anche la speranza rischia di morire.

Ai.Bi. Amici dei Bambini con il progetto BAMBINIxLAPACE ogni giorno porta ai minori e le loro famiglie aiuto concreto, supporto psicologico e attimi di vita “normale”, in un tempo che normale non è.

Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno del tuo aiuto: per non far spezzare il filo della speranza.

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