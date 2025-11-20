Dietro ogni “Buon Natale” firmato Ai.Bi. c’è un bambino che torna a sorridere

Regala al tuo “Buon Natale” aziendale il potere di cambiare una vita. Con i biglietti solidali Ai.Bi. Amici dei Bambini sostieni i minori in Italia e nel mondo che attendono una famiglia
A Natale, ogni gesto può accendere una luce. Con la Campagna di Natale Solidale di Ai.Bi. Amici dei Bambini, la tua azienda può fare proprio questo: trasformare un semplice augurio in un segno concreto di speranza per i bambini abbandonati e per le famiglie che vivono situazioni di fragilità, in Italia e nel mondo.
I biglietti di Ai.Bi.
Scegliendo i biglietti di auguri Ai.Bi., disponibili sia in formato cartaceo sia digitale, la tua impresa potrà condividere con clienti, collaboratori e partner un messaggio autentico di solidarietà e responsabilità sociale.
Ogni biglietto presenta grafiche esclusive realizzate appositamente per Ai.Bi. e può essere personalizzato con il logo aziendale e una frase di auguri dedicata, per un tocco davvero unico e significativo.
Perché scegliere un biglietto solidale Ai.Bi.?
Perché dietro ogni biglietto c’è una storia. C’è la mano tesa di un bambino in attesa di essere accolto, lo sguardo di una mamma che trova sostegno nei momenti più difficili, la possibilità di offrire a chi non ce l’ha una famiglia, una casa, un futuro.
Scegliere i biglietti solidali Ai.Bi. significa fare impresa con il cuore, portando nella comunicazione natalizia aziendale un messaggio che parla di responsabilità, vicinanza e umanità.
In questo modo, un gesto semplice come un biglietto di auguri può diventare un grande segno di cambiamento, portando le aziende che le scelgono a far parte di una comunità che crede nel diritto di ogni bambino di essere figlio, di crescere amato, accolto e protetto.
Quest’anno scegli di fare la differenza: regala ai tuoi auguri aziendali il valore più autentico del Natale, quello della solidarietà che unisce e dona futuro.
Scopri come aderire alla Campagna di Natale Solidale Ai.Bi. e personalizzare i tuoi biglietti su QUI.
Per essere sicuro di ricevere i biglietti solidali di Ai.Bi Amici dei Bambini entro Natale, gli ordini devono essere fatti entro il 12 dicembre.
Informazioni
Per maggiori dettagli, contattaci al n 0298822359 o scrivici all’indirizzo aziende@aibi.it.