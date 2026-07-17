Dramma nell’orfanotrofio di Algeri: un violento rogo spezza la vita di 11 innocenti

Un incendio ha distrutto il centro per l’infanzia di Mohammadia. Oltre alle vittime accertate, si contano decine di feriti. Macchina dei soccorsi ancora in azione per salvare i superstiti
Un violento incendio è scoppiato in un orfanotrofio di Mohammadia, un sobborgo orientale di Algeri, provocando almeno 11 morti e 19 feriti.
Il bilancio, ancora provvisorio, è stato reso noto dalla Protezione Civile algerina, che continua a coordinare le operazioni di emergenza sul posto.
L’incendio
L’incendio è scoppiato all’interno della Fondazione per l’infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia, alle porte della capitale. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno dell’edificio, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Squadre dei vigili del fuoco e mezzi di emergenza sono intervenuti tempestivamente per evacuare la struttura e mettere in salvo le persone presenti, ma il bilancio si è rivelato fin da subito gravissimo.
Le indagini sulle cause
In una nota ufficiale, la Protezione Civile ha confermato che i servizi di protezione civile proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato presso la Fondazione per l’infanzia assistita. Al momento, il bilancio provvisorio delle perdite umane è di 11 decessi e 19 feriti. I feriti sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali della zona, dove stanno ricevendo le cure necessarie.