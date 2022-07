Ministro Di Maio: “La vicinanza di Ai.Bi. al popolo ucraino è la migliore rappresentazione della generosità che caratterizza il popolo italiano”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Con una lettera ufficiale, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Lugi Di Maio ha voluto ringraziare Ai.Bi. per i progetti portati avanti in favore dei bambini ucraini nell’ambito della campagna #BAMBINIxLAPACE

Fin dai giorni immediatamente successivi lo scoppio della guerra in Ucraina, Ai.Bi., presente nel Paese da oltre 20 anni, si è subito attivata per portare assistenza e rispondere alle prime emergenze generate dal conflitto, tanto in Ucraina quanto nella vicina Moldova, altro Paese in cui la presenza di Amici dei Bambini è radicata da tempo e che più di altre nazioni ha dovuto reggere l’impatto dell’arrivo di migliaia di sfollati.

Le attività di Ai.Bi. in Ucraina e Moldova

Con il passare del tempo e, purtroppo, il proseguire della guerra, le attività di Ai.Bi. si sono ampliate e intensificate, coinvolgendo anche l’Italia, con l’accoglienza delle famiglie profughe arrivate nel nostro Paese, e articolando la grande campagna #BAMBINIxLAPACE con una serie di ulteriori iniziative come il Ludobus della Pace (una ludoteca itinerante che visita, a rotazione, 10 villaggi della Moldova); la Help Line telefonica per il supporto psicologico di donne e bambini che devono elaborare il trauma della guerra e per offrire sostegno alle donne vittime di violenza; i Punti Ai.Bi. all’interno dell’Ucraina, spazi sicuri, colorati, in cui i bambini possono trascorrere le giornate in un ambiente il più possibile sereno, insieme a educatori e personale specializzato nell’affrontare la terribile sindrome da stress posta traumatico; le visite domiciliari per portare sostegno e beni di prima necessità alle famiglie dei bambini di Volodarka, dove Ai.Bi. aveva attivo da anni un progetto di Adozione a Distanza, e alle famiglie che sono sfollate sul territorio in cerca di un luogo più sicuro.

I ringraziamenti del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Per le attività svolte in Moldova, in maggio era arrivata la lettera di ringraziamenti da parte della Presidente Maia Sandu.

Ora, invece, per tutte le diverse attività di Ai.Bi. in Modolva e Ucraina è arrivata la graditissima lettera del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, di cui riportiamo il testo integrale:

“Gentile Presidente,

desidero in primo luogo congratularmi per l’azione che la Sua associazione svolge a favore dell’Ucraina da oltre vent’anni.

La tutela dell’infanzia nei contesti emergenziali è tra le priorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana. La nostra risposta all’emergenza ucraina si è pertanto articolara tenendo in considerazione anche le specifiche esigenze dei minori, che hanno da subito costituito un’importante componente del flusso di persone in fuga dai combattimenti.

In quest’ottica, la Cooperazione Italiana si è impegnata a sostenere i Paesi limitrofi, quali la Moldova, oggi in prima linea nell’accoglienza dei rifugiati.

È con grande piacere che ho letto la lettera della Presidente Sandu: un’ulteriore testimonianza dell’operato di Ai.Bi. a tutele dai più bisognosi. La Vosta vicinanza al popolo ucraino è la migliore rappresentazione della generosità che caratterizza il popolo italiano.

Con i miei più cordiali saluti e rinnovati ringraziamenti”.

Luigi Di Maio

Un attestato che non può che rendere orgogliosi tutti coloro che hanno lavorato e lavorano per portare avanti i progetti in Ucraina e Moldova e le tantissime persone che hanno dato il proprio contributo per la campagna #BAMBINIxLAPACE.