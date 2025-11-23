Nigeria. Ora Cathy può aprire gli occhi e vedere il suo nuovo mondo

Share Post Share Whatsapp Messenger

Un intervento decisivo, un lavoro di squadra e il sostegno del Fondo per l’Accoglienza di Ai.Bi. hanno cambiato per sempre la vita di Cathy

Quando Ai.Bi. incontrò Cathy, la bambina aveva solo cinque anni e viveva quasi completamente immersa nel buio (QUI) . Una grave cataratta a entrambi gli occhi le impediva di vedere il mondo che la circondava, rendendo difficili anche le attività più semplici. Fin dal primo momento, però, fu chiaro che la sua storia poteva cambiare. Servivano amore, collaborazione e la determinazione di credere che un futuro diverso fosse possibile.

L’intervento sostenuto dal Fondo per l’Accoglienza

La svolta decisiva arrivò grazie al portale “Figli in attesa“, la sezione del sito di Amici dei Bambini in cui vengono pubblicate le storie di alcuni bambini con bisogni speciali che non hanno ancora trovato una famiglia disposta ad accoglierli. Aclune coppie scrissero per avere maggiori informazioni e venne fatto un appello per contribuire al Fondo per l’Accoglienza, uno speciale progetto di Ai.Bi. pensato proprio per mettere in contatto e facilitare l’incontro tra i due “mondi” dei bambini abbandonati, da un lato, e le coppie (oggi anche i single) che un bambino vorrebbero adottarlo, dall’altro.

La generosità dei donatori ha avuto la sponda decisiva anche del Governo dello Stato di Cross River che ha permesso che Cathy potesse finalmente affrontare il tanto atteso intervento agli occhi.

Il 15 ottobre 2025, presso la SIL Eye Clinic di Calabar, città nel sud-est della Nigeria, la piccola è stata operata. L’intervento, complesso e durato diverse ore, ma vederla uscire dalla sala operatoria con entrambi gli occhi bendati ha rappresentato per tutti un segno silenzioso e potente: il percorso verso la guarigione era iniziato davvero.

Riaprire gli occhi

Il giorno seguente è arrivato il momento più atteso. Quando le bende sono state rimosse con delicatezza, Cathy ha aperto gli occhi e, per la prima volta dopo tanto tempo, ha visto nitidamente. Il suo sorriso radioso è stato il più bello dei miracoli. Ha scelto da sola un paio di occhiali rosa e ha persino pronunciato il nome del colore, come a voler celebrare quella conquista. Poi ha fatto qualche passo da sola, con un’espressione piena di meraviglia e fiducia. Ora la bambina è seguita con un accurato monitoraggio post-operatorio e di riabilitazione.

Un ruolo fondamentale in questo percorso lo ha avuto la signora Uqwak Elizabeth, membro del team LIFE Foundation a Calabar, che con dedizione instancabile ha seguito ogni fase dell’assistenza, sostenendo la bambina e la sua famiglia.

Una bambina in attesa

Oggi Cathy continua la sua riabilitazione tra visite e cure, ma la sua vita è già cambiata. Il suo sguardo aperto e luminoso racconta un futuro nuovo, pieno di possibilità. MA ha bisogno di due genitori innamorati della vita, forti abbastanza da sostenerla nel recupero fisico e psicologico di cui necessita, Per leggere la sua storia, clicca QUI.

