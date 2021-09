Si possono sostenere careleavers di un orfanotrofio con un sostegno a distanza da 25 euro?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Cari Amici di Ai.Bi.,

ho letto la Lad che avete pubblicato la settimana scorsa sui careleavers e, a essere sincero, non sapevo e non immaginavo esistessero ragazzi così grandi senza famiglia e che non siano mai stati adottati. Sì, è un vero dramma, e avendomi colpito molto vorrei proprio fare qualcosa per loro, Purtroppo, ho letto che la vostra Adozione a Distanza prevede una donazione di 50 euro al mese e io non posso permettermela. Come posso fare per aiutare questi ragazzi, magari con un contributo più basso?

Grazie. Un saluto

Alessio

Gentile Alessio,

grazie di cuore per averci scritto e per la sua volontà di voler aiutare questi ragazzi “ormai grandi” senza famiglia.

I careleavers, infatti, sono quei ragazzi che, inseriti in percorsi di affido, arrivati alla maggiore età rischiano di uscire dal percorso di tutela, in quanto considerati ormai adulti. Ma senza dubbio c’è bisogno di considerare ancora le loro necessità, con la consapevolezza che il passaggio verso l’età adulta è un momento complicato verso il quale necessitano di essere accompagnati.

Fatta questa premessa, caro Alessio, le confermiamo che potrà comunque aiutare questi ragazzi con un Sostegno a Distanza da 25 euro al mese, anzi, in realtà non ne aiuterà uno solo ma un bel gruppo all’interno di un Orfanotrofio. La differenza tra i due sostegni è che con quello da 50 euro al mese sosterebbe uno specifico bambino e seguirebbe il suo percorso di vita; invece, con quello da 25 euro al mese, sostiene non un ragazzo specifico ma l’intero centro di accoglienza o orfanotrofio. La differenza di donazione sta proprio nella gestione dei due differenti sostegni, ma, in realtà, proprio in questo periodo stiamo valorizzando tanto il sostegno a distanza degli orfanotrofi: pensare alla collettività e non solo al singolo è un valore aggiunto, specialmente in un periodo come questo dove aiutarsi è l’unica risposta per superare le difficoltà che tutto il mondo sta vivendo.

Ecco perché bisogna assolutamente dare valore al Sostegno a Distanza affinché tutti i sostenitori possano davvero prenderlo in considerazione. Il sostegno a distanza di un orfanotrofio è principalmente una partecipazione diretta alle attività progettuali di Ai.Bi. rivolte ai minori abbandonati.

Attivando questa tipologia di sostegno si contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli.

Il sostenitore potrà seguire costantemente i progressi di questi ragazzi : infatti, riceverà mensilmente un report con fotografie, filmati delle attività del centro e avrà la possibilità di scrivere e comunicare con loro attraverso mail, skype call e soprattutto avrà la possibilità di andare a conoscerli di persona nell’orfanatrofio dove sono ospiti.

Pertanto, gentile Alessio, le comunichiamo che potrà sostenere un orfanotrofio in Marocco che si chiama la Maison d’enfants Akkari che oggi accoglie oltre 250 minori tra i 5 e i 18 anni, per assicurare loro un’alimentazione adeguata, vestiario, istruzione, laboratori ludico-ricreativi e, agli adolescenti, laboratori di formazione professionale.

Per i careleavers, adolescenti e ragazzi prossimi ai 18 anni, è attivo un intervento specifico, CON TE SARÒ un GRANDE, di accompagnamento alla vita adulta, grazie a un uno sportello di orientamento e all’impegno di un intermediario sociale che li sostiene nella ricerca del lavoro e di un alloggio.

Grazie al programma di Sostegno a Distanza, Amici dei Bambini accompagna i ragazzi nel loro percorso di acquisizione dell’autonomia, frequentando stage e corsi di formazione professionale, intraprendendo attività lavorative o continuando gli studi fino all’università.

Attivi un Sostegno a Distanza per i giovani dell’orfanotrofio Akkari, potrà fare la differenza per questi ragazzi che non hanno una rete familiare in grado di sostenerli e proteggerli nel passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Grazie ancora per averci scritto

Staff Sostegno a Distanza