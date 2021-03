Vorrei attivare un’Adozione a Distanza di un bambino in Siria, ma sul vostro sito ho visto solo la possibilità di un Sostegno a Distanza del progetto

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Carissimi,

mi chiamo Francesca, da diversi giorni sto leggendo varie news sulla Siria e mi piacerebbe tanto aiutare un bambino siriano con l’Adozione a Distanza. So che è un popolo che soffre molto già a causa della guerra, in più questa pandemia sicuramente non aiuta. Ho visto che Voi come Amici dei Bambini siete presenti sul territorio siriano. Vorrei attivare un’adozione a Distanza ma ho letto che fate solo Sostegno a Distanza in Siria. Come mai?

Grazie,

Francesca

Cara Francesca,

grazie per averci scritto, in un momento storico come questo non è scontata la volontà di aiutare questo popolo tanto martoriato.

Per le condizioni estreme in cui versa la popolazione della Siria, a causa della guerra, al momento non ci è possibile l’attivazione di una adozione personalizzata, cioè con un singolo bambino, che come saprà offre la possibilità di un rapporto personale con il minore sostenuto, con corrispondenza, eventuali regali che i sostenitori decidono di inviare e la stesura di una relazione da parte dell’assistente sociale che lo segue per raccontare ai sostenitori come sta e offrire aggiornamenti sulla sua vita.

Capirà che non ci è possibile garantire tutto questo in un Paese in guerra.

Ai.Bi. è presente in Siria dal 2014 con il progetto #Nonlasciamolisoli. Dopo dieci anni di conflitto nel Paese vi è purtroppo un esponenziale incremento dei casi di malnutrizione infantile. Così, insieme all’associazione Kids Paradise, è nata l’idea di avviare una serie di progetti tra cui: attività generatrici di reddito che possano aumentare l’autonomia e l’auto-sussistenza di famiglie a rischio di malnutrizione. Proprio in questo periodo, infatti, vi è stata la distribuzione di capi di bestiame a 240 donne capofamiglia. Da anni abbiamo inoltre avviato un forno mobile e un forno fisso per distribuire pane a 30mila siriani tra cui 18mila sfollati.

Grazie al Sostegno a Distanza, le famiglie più vulnerabili ricevono acqua potabile, beni di prima necessità, prodotti per l’igiene, per la cura personale, per la sanificazione delle tende e delle aree comuni dei campi. In condizioni di sovraffollamento e precarietà, è fondamentale limitare il rischio di infezioni e diffusione di malattie con conseguenze gravissime soprattutto per i bambini, in questo periodo di pandemia. Ma non solo, grazie a questo grande gesto di accoglienza, possiamo portare avanti i nostri interventi: assicurare il carburante necessario per distribuire il pane nei villaggi, per acquistare la farina e garantire il funzionamento del gruppo elettrogeno necessario al forno mobile. E, forse, garantire anche un piccolo sorriso in uno sconfinato mare di lacrime.