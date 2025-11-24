Il BELLO che fa BENE: 24 opere per un futuro possibile

L’evento solidale de Il BELLO che fa BENE riunisce creatività e impegno sociale a sostegno dell’infanzia abbandonata
La nuova edizione de Il BELLO che fa BENE torna a trasformare la creatività in un gesto concreto di solidarietà. Il 4 dicembre, negli spazi storici del Circolo Filologico Milanese, aziende, artisti e sostenitori si riuniranno per una serata-evento dedicata alla raccolta fondi per i progetti di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, da oltre 40 impegnata nella tutela dei minori abbandonati e nel diritto di ogni bambino a vivere in una famiglia.
L’arte che fa Bene
Cuore dell’iniziativa sarà l’esposizione di 24 opere originali, donate da altrettanti illustratori, che danno la loro interpretazione del significato generativo di una bellezza che diventa motore per la creazione del bene. La selezione, curata da Yoonik – agenzia specializzata nel management di illustratori – rappresenta un mosaico di stili e sensibilità differenti, uniti dal desiderio comune di sostenere l’infanzia più fragile. Tra gli artisti che hanno aderito figurano, tra gli altri, Alan Zeni, Bianca Bou, Carolina Zuniga, Fernando Cobelo, Gianluca Costantini, Giulia Rosa, Ilaria Urbinati, Marianna Tomaselli, Naomi Vona e Tostoini. Una comunità creativa ampia, generosa e appassionata, che ha scelto di mettere il proprio talento al servizio di una causa sociale.
Tutte 24 le opere saranno esposte in grande formato, con un confezionamento prezioso, dotato di custodia per il trasporto. Una delle opere, in particolare, sarà messa all’asta benefica che verrà battuta durante la serata da Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori e divulgatore, “spalleggiato” dal comico e content creator Vittorio Pettinato.
Intrattenimento e solidarietà
La serata, come da tradizione, alternerà momenti artistici, di divertimento e testimonianze dirette legate ai progetti e le attività di Ai.Bi., creando un percorso emotivo che intreccia bellezza e responsabilità.
A condurre il tutto, confermatissima la speaker radiofonica, nonché ideatrice e fondatrice di Radio Ganzer, Sabrina Ganzer, mentre non mancherà anche una light dinner offerta a tutti i presenti.
Da non dimenticare, infine, il temporary shop solidale allestito con tanti prodotti di bellezza, design, fashion… donati ad Ai.Bi. Amici dei Bambini da diverse aziende amiche.