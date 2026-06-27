Bolivia. Una famiglia che nasce: quando l’adozione diventa un incontro tra fratelli

Adotta a Distanza per regalare nuove opportunità: in Bolivia una storia di adozione racconta la forza dei legami che nascono dal cuore
In Bolivia, l’adozione nazionale è ancora poco frequente, ma ogni storia che nasce dimostra quanto possa essere un cammino pieno di speranza.
È il caso di una mamma finlandese che vive da alcuni anni in Bolivia e che ha deciso di intraprendere un percorso di adozione nazionale. La donna è madre di un bambino di due anni e ha scelto di allargare la sua famiglia aprendo il cuore a una bambina che vive nel centro di accoglienza Niño Jesús.
I bambini ci insegnano che l’amore è una cosa semplice
Durante i primi incontri nel centro è successo qualcosa di molto naturale e spontaneo: si è instaurato il primo vero legame tra i due piccoli. Il bimbo ha iniziato a cercare la bambina, a giocare con lei e a coinvolgerla nei suoi giochi, proprio come farebbe con un fratellino con la sua sorellina.
Attraverso quella relazione familiare semplice e spontanea, proprio come solo due bambini sanno fare, anche la futura mamma ha potuto avvicinarsi alla piccola con maggiore serenità, lasciando che, poco a poco, si instaurasse questo prezioso legame.
A volte una famiglia può nascere così, semplicemente: da un gioco condiviso, da uno sguardo curioso, da due bambini che iniziano a riconoscersi come fratelli.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
Amici dei Bambini opera in Bolivia dal 1997.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.