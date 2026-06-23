Lasciti Testamentari

Lasciti solidali. Metà delle case appartiene agli over 70

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Quando si pianifica il proprio asse ereditario è possibile compiere una scelta di straordinaria generosità, inserire nel testamento un lascito solidale a favore dei bambini meno fortunati

In Italia, oltre 2.720 miliardi di euro di ricchezza immobiliare appartiene a uomini e donne over 70. Da una recente ricerca pubblicata da Scenari Immobiliari sulla base dei dati elaborati dall’Agenzia delle Entrate e da Istat, riportata dal Sole 24Ore emerge infatti, come la generazione nata tra il 1945 e il 1964 concentri tra le proprie mani la quota maggiore di ricchezza nazionale.

L’Italia si avvia verso un grande passaggio generazionale di ricchezza immobiliare

Figli e nipoti si ritroveranno ad ereditare appartamenti spesso di grandi dimensioni, anche sopra i 200mq, costruiti per accogliere famiglie tradizionalmente numerose ma che oggi, complice un ridimensionamento dei nuclei familiari, risultano mediamente sovradimensionati nella loro metratura e più difficili da mantenere e valorizzare, ad eccezion fatta per alcuni quartieri centrali e ben serviti di grandi città come Roma, Torino o Milano.

Eredità e il nodo delle spese da affrontare

Ricevere in eredità un immobile di grande metratura può certamente costituire un prezioso investimento familiare, ma, allo stesso tempo, manutenzione, valorizzazione e ristrutturazione, possono gravare in modo considerevole sulle spese che figli e nipoti si ritroveranno ad affrontare soprattutto nelle aree dove le quotazioni immobiliari sono più basse, divenendo un bene più difficile da sostenere economicamente. Anche per questo, per molti eredi, la scelta più razionale sarà frazionare, ove possibile, il bene in locali più piccoli per metterli a reddito.

Perché non pensare ad un lascito solidale a favore dei bambini abbandonati?  

Pensare al futuro e al benessere dei propri cari è importante, ma quando si pianifica il proprio asse ereditario è possibile compiere una scelta di straordinaria generosità che non comporta alcun costo in vita: inserire nel testamento un lascito solidale a favore di Amici dei Bambini. Un modo per restituire agli altri ciò che si è avuto di bello nella propria vita, trasformando il proprio ricordo in un atto d’amore concreto capace di cambiare i destini già scritti di tanti bambini abbandonati e delle mamme in difficoltà.

<A cura dell’Ufficio Diritti dei Minori di Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Dal 1983, ogni giorno, al fianco delle bambine e dei bambini vittime di abbandono

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.