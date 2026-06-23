Lasciti solidali. Metà delle case appartiene agli over 70

Quando si pianifica il proprio asse ereditario è possibile compiere una scelta di straordinaria generosità, inserire nel testamento un lascito solidale a favore dei bambini meno fortunati
L’Italia si avvia verso un grande passaggio generazionale di ricchezza immobiliare
Figli e nipoti si ritroveranno ad ereditare appartamenti spesso di grandi dimensioni, anche sopra i 200mq, costruiti per accogliere famiglie tradizionalmente numerose ma che oggi, complice un ridimensionamento dei nuclei familiari, risultano mediamente sovradimensionati nella loro metratura e più difficili da mantenere e valorizzare, ad eccezion fatta per alcuni quartieri centrali e ben serviti di grandi città come Roma, Torino o Milano.
Eredità e il nodo delle spese da affrontare
Ricevere in eredità un immobile di grande metratura può certamente costituire un prezioso investimento familiare, ma, allo stesso tempo, manutenzione, valorizzazione e ristrutturazione, possono gravare in modo considerevole sulle spese che figli e nipoti si ritroveranno ad affrontare soprattutto nelle aree dove le quotazioni immobiliari sono più basse, divenendo un bene più difficile da sostenere economicamente. Anche per questo, per molti eredi, la scelta più razionale sarà frazionare, ove possibile, il bene in locali più piccoli per metterli a reddito.
Perché non pensare ad un lascito solidale a favore dei bambini abbandonati?
Pensare al futuro e al benessere dei propri cari è importante, ma quando si pianifica il proprio asse ereditario è possibile compiere una scelta di straordinaria generosità che non comporta alcun costo in vita: inserire nel testamento un lascito solidale a favore di Amici dei Bambini. Un modo per restituire agli altri ciò che si è avuto di bello nella propria vita, trasformando il proprio ricordo in un atto d’amore concreto capace di cambiare i destini già scritti di tanti bambini abbandonati e delle mamme in difficoltà.
<A cura dell’Ufficio Diritti dei Minori di Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Dal 1983, ogni giorno, al fianco delle bambine e dei bambini vittime di abbandono