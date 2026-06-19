Ucraina. Un’Adozione a Distanza che vada oltre la guerra

Share Post Share Whatsapp Messenger

Roman da quando ha 7 anni vive in un Paese in guerra. Nonostante questo non ha perso il suo entusiasmo e la sua fantasia. E sogna di poter raccontare le sue storie fantastiche a qualcuno che decideà di ascoltarlo, e aiutarlo, un un’Adozione a Distanza

Roman è un bambino dolce e ben educato che vive con il papà, la sorella maggiore, il fratellino più piccolo e la nonna. La mamma non vive con loro ma, nonostante questo, la situazione familiare è serena. O, per lo meno, lo è per quanto sia possibile in un contesto che da oltre 4 anni deve fare i conti con una guerra che non dà mai tregua.

Una difficile normalità

La quotidianità di prima sembra un ricordo lontanissimo, quasi dimenticato per chi fin da piccolo ha dovuto imparare a fare i conti con gli scoppi delle bombe, il suono delle sirene, la scuola continuamente interrotta.

Per ritrovare un po’ di quella normalità, Roman e i suoi fratelli si rifugiano nello spazio accogliente e protetto della ludoteca di Volodarka, svolgendo attività adatte alla loro età e condividendo con altri bambini come lui pomeriggi intensi di giochi, storie e amicizia.

Anche a scuola si dimostra interessato e attento, ottenendo buoni risultati.

Però, ogni tanto lo si vede perdersi nei suoi pensieri e, in quei momenti, si capisce come gli manchi un pezzo di quella spensieratezza e spontaneità che tutti i bambini come lui dovrebbero avere.

Raccontare storie

Per lui, un’Adozione a Distanza può risultare decisiva in tal senso: per tornare a sognare e immaginare un mondo che vada al di là dei confini della casa, della scuola e della ludoteca. Per comprendere che c’è qualcuno che, anche se da lontano, ha a cuore le storie come la sua e decide di allungare la sua mano per offrire un sostegno in più grazie al quale camminare, insieme, verso un futuro che si spera finalmente di pace.

Inoltre, Roman è un bambino con una grande fantasia e quando viene in ludoteca, oltre a fare giochi da tavolo e cucinare, sue grandi passioni, ama raccontare storie interessanti, spesso arricchite da episodi e personaggi inventati per renderle ancora più divertenti. E spesso sogna di poter raccontare queste storie anche nella prima lettera che scriverà al suo sostenitore a distanza.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Roman è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Roman la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarlo. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Roman ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Roman. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.